Morales defiende a Almagro y acusa a opositores de agresión

El presidente Evo Morales acusó ayer a los candidatos a la presidencia Carlos Mesa y Óscar Ortiz de intentar agredir, incluso, físicamente, al secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante la reunión que sostuvieron con él, el viernes pasado en La Paz durante su polémica visita en Bolivia.

El senador aludido de Unidad Demócrata (UD) respondió mediante un tuit que “nadie agredió a nadie. No bailamos con él, no le regalamos libros y no disculpamos su acción. Soy un demócrata; me bastan las palabras para defender la dignidad del pueblo boliviano”.

En una entrevista que el mandatario concedió a medios estatales, dijo que Almagro le “comentó brevemente la reunión que tuvo con (Carlos) Mesa y con Oscar Ortiz, senador de la derecha, que agredieron, casi hasta físicamente a Luis Almagro. Muy grave. Yo sólo comentaba si a usted le hacen así imagínese lo que yo soporto cada día, sus mentiras, sus agresiones”.

Almagro, en oportunidad de suscribir un acuerdo para la presencia de observadores de la OEA en Bolivia en los comicios de octubre, aseguró que “decir que Evo Morales hoy no puede participar eso sería absolutamente discriminatorio”, en referencia a las elecciones. Esta declaración levantó una ola de críticas en contra del representante internacional.

El jefe de Estado lamentó que los candidatos de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y de Bolivia dijo No, Oscar Ortiz, hayan mostrado una “mala imagen” de lo que realmente es democracia, ya que casi agredieron al Secretario General de la OEA y a su comitiva.

Sin embargo, Ortiz en otro tuit escribió que la única persona que lanzó insultos fue el asesor de Almagro, Gustavo Cinosi.

“Hay quienes callan delante de Almagro y después sacan tuits o escriben artículos para decir lo que callaron delante del Secretario General. Yo no. Fui vehemente en la defensa del #21F y nos paramos ante el insulto del asesor, Gustavo Cinosi, pero no hubo ninguna agresión”, escribió. Por su parte, Mesa no se pronunció.

Morales añadió que tanto Almagro como su comitiva quedaron sorprendidos por las reacciones agresivas de la oposición boliviana .

CRONOLOGÍA

22 de septiembre de 2017. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, escribió: “Evo deberá respetar la decisión popular que dijo NO a la reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo”.

29 de noviembre de 2017. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la Convención Interamericana de DDHH “citado en la sentencia de la TCP de Bolivia no contempla el derecho a perpetuarse en el poder. Además, la reelección presidencial fue rechazada en referendo por voluntad popular en #21F de 2016”.

4 de octubre de 2017. El ministro de Justicia, Héctor Arce, calificó en una sesión de la Organización de Estados Americanos a Luis Almagro como el “portavoz y lazarillo” de grupos opositores que buscan desprestigiar a nivel nacional e internacional al Gobierno de Evo Morales.

17 de mayo de 2019. “Si el tema se va a resolver hoy en el Sistema Interamericano con el nombre de Evo Morales, y decir que Evo Morales hoy no puede participar (de las elecciones generales de octubre), eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos”, dijo Almagro.

EVO: POLICÍA NO ACOMPAÑÓ EN HABILITAR LA CARRETERA

REDACCIÓN CENTRAL

El presidente Evo Morales reconoció que la masiva concentración que convocó el Movimiento Al Socialismo (MAS) para proclamar a su binomio en plena pista del aeropuerto de Chimoré provocó el cierre por al menos cinco horas de la carretera Cochabamba- Santa Cruz. Responsabilizó a la Policía por no haber coadyuvado en la liberación del tráfico.

“Lamento mucho decir, de acuerdo a los dirigentes del trópico de Cochabamba, la Policía no acompañó en desbloquear la trancadera correspondiente, haremos una evaluación sobre este hecho”, dijo Morales en una entrevista con medios estatales.

Sin embargo, la concentración fue cuestionada por líderes de la oposición porque el MAS utilizó bienes del Estado y “obligó” a funcionarios públicos a participar del evento. Por ello, anunciaron que denunciarán ante el Tribunal Supremo Electoral la vulneración de la Ley de Régimen Electoral.

Por otra parte, Morales dijo estar “muy contento” por los resultados de la concentración porque según él sobrepasaron las expectativas.

“¿Por qué inicialmente hablamos de cien mil participantes? Porque para las primarias se han inscrito 137 mil, y decíamos de los 137 mil inscritos al MAS-IPSP que garanticemos 100 mil; sin embargo acabamos de evaluar como también ayer ya estimamos, hubo más de un millón de hermanas y hermanos. Cuando yo estaba terminando mi discurso seguían llegando delegaciones, muchas familias se quedaron en el camino”, dijo.