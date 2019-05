Periodista denuncia amedrentamiento de Romero por investigar caso "narcopolicías"

El periodista de El Deber, Guider Arancibia, denunció amedrentamiento por parte del ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el marco de la investigación del caso que involucra a Gonzalo Medina, exjefe policial, y otros exaltos policías con Pedro Montenegro Paz.

"Hicimos una publicación el día 6 de mayo, con las revelaciones del señor coronel Gonzalo Medina (..) accedimos al acta de audiencia, al expediente y revelamos el testimonio del señor Medina (...). (Después de ello) recibo una llamada (...) era el señor ministro Carlos Romero, donde lanza algunas amenazas", denunció Arancibia en una conferencia de prensa realizada en Santa Cruz.

La denuncia fue acompañada de un audio que revela que Romero realizó la llamada al periodista, en la que lo acusa de querer dañar su imagen y le advierte con hacer "caer todas las mentiras".

"La tarea de ustedes es echarme basura. Hacer daño al ministro de Gobierno, es su único interés (...) mienten y mientes, todas sus mentiras se las voy a hacer caer", amenazó el Ministro de Gobierno, a quien se lo nota molesto.

En el audio de la llamada se escucha a la autoridad pedir la grabación de Medina en la que se refiere a Romero; sin embargo, el periodista insistió en que el dato de la nota publicada el pasado 6 de mayo, fue en base a datos escritos en el acta de audiencia con la declaración de la exautoridad policial.

Según Romero la prensa tiene la intención de dañar su imagen y aseguró que su "único pecado" es haberse preocupado de la seguridad de Arancibia, de sus hijos y de todo Santa Cruz. Agregó que el periodista tiene intereses políticos, de dañar la imagen del titular de Gobierno.

Entonces volvió a señalar que "ya va a llegar el momento, les voy a hacer caer y les voy a demostrar todas sus mentiras". "Voy a cumplir mi palabra", dijo Romero, a tiempo de finalizar la llamada realizada al periodista.

Piden respeto y garantías

Ante ello Arancibia junto a la Federación Sindical de la Prensa y el Colegio Departamental de Profesionales denunció el hecho y pidió garantías y respeto al trabajo de la prensa en el país.

"Lo único que pedimos es respeto a todos los periodistas (...) y rechazamos ese tipo de amedrentamiento. Lo único que hacemos es hacer periodismo", dijo Arancibia.

Manifestó que no teme por su vida y que su trabajo es por la sociedad. "Yo no temo por mi vida, siempre he caminado solo, soy un periodista que trabaja todos los días, (...) a diferencia de otros que andan con guardaespaldas, todo el mundo sabe dónde encontrarme, trabajo por la sociedad y ese es mi oficio", afirmó.

Asimismo, la Federación se declaró en "emergencia" ante dicha situación.

Periodistas manifestaron su apoyo a Arancibia.

"Mí respaldo total al periodista Guider Arancibia y mi (emoticones de molestia) a Carlos Romero [muy gallito en un cargo]. Un periodista rinde cuentas a la sociedad, no a una persona que eventualmente tiene poder", afirmó el periodista Andrés Gómez en su cuenta de Twitter.

La periodista cruceña Cecilia Dorado también expresó su solidaridad: "Expreso y ratifico mi solidaridad con el periodística Guider Arancibia, quien ha hecho una investigación minuciosa y profesional del caso Montenegro, destapando supuestos nexos del narcotráfico con diferentes estructuras del poder en el país. Destaco su trabajo y el de todo el equipo de Seguridad de El Deber en beneficio de la transparencia de la información, la democracia y la sociedad".

Asimismo, Carlos Valverde calificó de valiente el acto de Arancibia. "El valiente periodista Guider Arancibia denuncia haber sido amenazado por el Ministro Romero; eso es intolerable y muestra a un Ministro desesperado porque alguien le crea y lo auxilie", dijo.

"Hoy en Santa Cruz, el colega Guider Arancibia en conferencia de prensa ha denunciado que recibe amedrentamiento del ministro de Gobierno, Carlos Romero. Esa es una prueba más que suma lo que la ANP (Asociación Nacional de Periodistas) registra e informa. Lamentable", dijo el periodista Ismael Luna.