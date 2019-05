Almagro justifica respaldo a la reelección de Evo

El secretario general de la Organización de Estado Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró ayer que no ha cambiado su posición y que la reelección no es un derecho humano, pero aclaró que en este momento carece de algún instrumento legal para oponerse a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que permite la repostulación indefinida.

“Yo, como secretario general de la OEA, no me puedo poner por encima de la Corte Suprema (TCP), no tengo ninguna herramienta para hacer eso; los fallos, los dictámenes de las cortes supremas de todos los países, menos el de Venezuela, todos los demás sistemas judiciales nos merecen el mayor respeto y sus decisiones son válidas para nosotros”, explicó en una reunión con el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que se realizó en Buenos Aires, Argentina.

“Mi posición sigue siendo la misma: la reelección no es un derecho humano, pero no tengo ningún instrumento institucional para oponerme a un dictamen, a un fallo de la Corte Suprema boliviana (en este caso Tribunal Constitucional)”, dijo.

Mencionó que no existe ningún fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni una votación en el Consejo Permanente de la OEA que declaren ilegitima esa forma de reelegirse.

Recordó que nadie en el Sistema Interamericano declaró ilegítimas las otras reelecciones habilitadas bajo el argumento de derecho humano, por fallos judiciales. Mencionó al caso de Óscar Arias de Costa Rica, Juan Orlando Hernández de Honduras y Daniel Ortega de Nicaragua.

En su alocución, Almagro también se quejó de tres tipos de ataques que recibió tras sus declaraciones en Bolivia. Dijo que no hizo esas declaraciones buscando un voto para su reelección en la OEA, porque “esa posición, al contrario, podría afectar mi base de votantes”.

La oposición boliviana, ante la “decepción” que causó la visita de Luis Almagro y su “parcialización” con Evo Morales, anunció que denunciará en el ámbito internacional la participación ambigua del Secretario General para evitar su reelección y alejarlo del cargo del organismo.