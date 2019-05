Capitán de la Policía dice que Felcn le ofreció $us 50 mil para investigar a Montenegro

El capitán de la Policía, Carlos Alberto Q.M., acusado de tener vínculos con Pedro Montenegro, aseguró hoy que autoridades policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) le ofrecieron 50 mil dólares para que investigue al narcotraficante.

“Incluso se me ha ofrecido una cantidad de 30 o 50 mil dólares por el informante que de información acerca del paradero de Pedro Montenegro (…). Ellos mismos me han dicho que me garantizaban la total y absoluta reserva y discreción en el caso para que yo consiga información a través del señor Mauricio Higa”, dijo el policía en un vídeo difundido por el portal Detrás de la Verdad.

El Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz determinó ayer la detención domiciliaria, arraigo y fianza de 200 mil bolivianos para este capitán de la Policía.

La Fiscalía lo imputó, junto al mayor Miguel José S.M. que tiene detención preventiva, por los delitos de encubrimiento, confabulación y asociación delictuosa.

Fue imputado porque según su flujo de llamadas telefónicas, habría sostenido conversaciones telefónicas con el excoronel Gonzalo Medina y el empresario Mauricio Higa, implicados en el proceso.

"Me sindican, me humillan, me denigran, me estigmatizan ante la sociedad, ante los medios de comunicación (...) siendo que yo en persona me he constituido en más de cinco ocasiones a la Felcn para aportar con la información que yo sabía. He sido víctima de vigilancia", sostuvo.

A la fecha sobre Montenegro pesan tres procesos penales en Bolivia, una por delitos de falsedad, otro por legitimación de ganancias ilícitas y la tercera por tráfico de sustancias controladas. Montenegro está detenido preventivamente en el penal de Palmasola.