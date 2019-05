Romero amenaza a periodista por indagar el caso Montenegro

El periodista del diario El Deber Guider Arancibia denunció ayer que el 6 de mayo recibió una llamada del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien arremetió contra el trabajo del comunicador y amenazó con “hacer caer las mentiras” del reportero, específicamente por la noticia publicada ese mismo día que reveló la declaración del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz Gonzalo Medina, y detalla que la permanencia de éste como cabeza de la Felcc, por tercera gestión consecutiva, obedecía a una decisión política que le fue transmitida por Romero.

La autoridad de Gobierno también develó que sabe que los periodistas tienen fotos de Montenegro en sus celulares y que no se hacen públicas.

“Yo sé que la tarea de ustedes es echarme basura. A ustedes no les interesa el narcotráfico, la delincuencia no les interesa para nada, no les interesa Montenegro, no mientras puedan hacer daño al Ministro de Gobierno, es su único interés, y mienten, mienten y mienten. Todas sus mentiras se las voy a hacer caer y se las voy a mostrar en su cara, va a llegar el momento”, dijo Romero en la conversación telefónica que fue difundida por Arancibia.

El periodista, que recibió el respaldo del Colegio Departamental de Profesionales en Comunicación de Santa Cruz, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, negó que su trabajo esté orientado a desprestigiar a Romero y argumentó que la nota publicada tiene como respaldo el acta de la audiencia cautelar de Medina, realizada el 24 de abril.

Durante la llamada, Arancibia intentó hacer notar a Romero que su fuente de información fue dicha acta. El Ministro aseguró que el diario cruceño está en “campaña sucia” en su contra, por lo que volvió a advertir: “Ya va a llegar el momento, los voy a hacer caer y les voy a demostrar todas sus mentiras”.

Asimismo, Carlos Romero dijo conocer una fotografía en la que un periodista de El Deber se encuentra junto a Montenegro en un acto de la Felcc. “Si ustedes son parte de la red de Montenegro, de Medina, son sus amigotes, eso yo tendría que concluir”, agregó.

Arancibia, que lleva 20 años en ejercicio del periodismo, dijo no temer por su vida porque ha trabajado de modo correcto.

“Yo no temo por mi vida, siempre he caminado solo, soy un periodista que trabaja todos los días (…) a diferencia de otros que andan con guardaespaldas, todo el mundo sabe dónde encontrarme, trabajo por la sociedad y ése es mi oficio”, afirmó.

Sin embargo, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, afirmó que hay periodistas que se encuentran nerviosos porque aparecen en fotografías con el narcotraficante Pedro Montenegro. Romero no dio más declaraciones.

EXIGEN LA RENUNCIA DE CARLOS ROMERO

Ante la denuncia de amedrentamiento del ministro de Gobierno, Carlos Romero, hacia el periodista Guider Arancibia, a raíz de la publicación de una noticia referente al caso Montenegro, el diputado de Demócratas, Tomás Monasterio, exigió al presidente Evo Morales la destitución de Romero porque éste trata de acallar la voz de los periodistas. “Es absolutamente inadmisible el hecho de que el señor Romero haya tomado una actitud tan baja, al tratar de agredir, de amedrentar a los medios”, dijo.

EL AUDIO DEL MINISTRO

Diálogo del periodista con el ministro Romero

Ministro Romero: Yo sé que la tarea de ustedes es echarme basura. A ustedes no les interesa el narcotráfico, la delincuencia, no les interesa para nada, no les interesa Montenegro; mientras puedan hacer daño al Ministro de Gobierno, ése es su único interés y mienten, mienten y mienten. Todas sus mentiras se los voy a hacer caer y se los voy a mostrar en su cara, va llegar el momento… ¿Cuándo yo he dicho que designé a Medina? ¿Cuándo?

Periodista: Doctor, nosotros nos hemos basado en el acta que él (Medina) dijo en su defensa material.

Ministro Romero: Qué acta, cuándo he dicho yo, ahí en su periódico vienen diciendo todos los días que yo he designado a Medina, siguen insistiendo.

Periodista: Lo que nosotros hemos hecho es redactar todo lo que dice en su acta de defensa y hemos puesto que usted dijo que no tiene nada que ver.

Ministro Romero: Les voy a hacer caer todas sus mentiras. Mi único pecado ha sido preocuparme por la seguridad de usted y de Santa Cruz, de usted y sus hijos, ésa ha sido mi única preocupación. Eso quieren convertirlo en delito. Sigan con su campaña sucia, ya va a llegar el momento, voy a hacer caer, a demostrar todas sus mentiras.

Periodista: Nosotros no tenemos la intención de dañar a nadie, sólo nos basamos en la palabra del señor ante la juez.

Ministro Romero: Por qué no publican la foto completa donde está el periodista de El Deber con Montenegro, con Higa, publiquen eso en tapa. ¿Por qué no publican? Es que ustedes son parte de la red de Montenegro, de Medina, son sus amigotes, eso yo tendría que concluir. Voy a demostrar, a ser gente, no voy a publicar la foto donde está el periodista.

Periodista: Yo no sé de eso, doctor.

Romero: Pero si está en su celular, la foto de la Felcc donde está el periodista de El Deber, está en su celular, cómo se va a negar.