FFAA no procesan a militares implicados en el caso Uelicn

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó ayer que hasta el momento no hay procesos internos contra militares que están involucrados en el caso denominado Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), referido a la adjudicación irregular de contratos millonarios para el mantenimiento de aeronaves a la empresa Horizontal de Aviación Bolivia SRL.

De acuerdo con la auditoría del Ministerio de Gobierno, se ha establecido responsabilidad por incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en los excomandantes de la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Rojos y de los Diablos Negros, tenientes coroneles German Lavado Aguilera y Guillermo Quiroga Cuellar, respectivamente.

“Al ser ésta una investigación que está haciendo la justicia ordinaria, no las Fuerzas Armadas, no corresponde la baja inmediata, pero sí se ha iniciado una investigación al respecto. Tengo entendido que está detenido y, bueno, nosotros simplemente hemos coadyuvado para que no haya ningún tipo de encubrimiento”, aseguró Zavaleta

Sin embargo, de acuerdo con la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas de Bolivia, la máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o las autoridades llamadas por ley deberán constituirse obligatoriamente en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados, una vez conocidos éstos, debiendo promover las acciones legales correspondientes ante las instancias competentes.

Su omisión implica incurrir en incumplimiento de deberes y otros que correspondan, por lo que se establece que, al ser efectivos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), el comandante de esta institución debe constituirse en parte querellante.

FISCALÍA CONVOCARÁ A MÁS PERSONAS

La Fiscalía de La Paz convocará a más militares y civiles por las irregularidades descubiertas en la adjudicación de contratos millonarios por parte de la estatal Uelicn, dependiente del Ministerio de Gobierno.

El fiscal German Rea Salinas se refirió al tema sin dar mayores datos y se limitó a revelar que entre los nuevos convocados están uniformados que formaron parte del proceso de adjudicación de los trabajos de mantenimiento de aeronaves a la privada Horizontal de Aviación Bolivia SRL. “La próxima semana se van a presentar a declarar varios sindicados y el Ministerio Público va a determinar su situación procesal”, explicó.