La investigación por asesinato de 4 policías en 2010 se estanca

El 23 de mayo de 2010, cuatro policías que supuestamente investigaban el robo de autos en Uncía (Potosí) fueron capturados por dos ayllus del lugar y tres de ellos torturados hasta morir. Nueve años después, la investigación no avanzó y, por el contrario, el caso puede ser cerrado según procedimiento penal, denunció Mónica Corrales, esposa del suboficial Nelson Alcócer Casana, asesinado días después que sus camaradas. La denunciante lamentó que, habiendo mandamientos de apremio, la Policía no da cumplimiento.

La esposa cree que el objetivo es “tapar alguna irregularidad”, porque en ese entonces la Policía halló dos fábricas de cocaína en Uncía de propiedad de un dirigente de los ayllus y recordó que el entonces comandante de la Policía, Oscar Nina, fue remitido a la cárcel por sus nexos con el narcotráfico.

Sin explicación, los fiscales asignados al caso fueron cambiados constantemente.

Corrales recordó que el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, no actuó de manera inmediata para rescatar los cuerpos.

DECLARÓ QUE FUE AMEDRENTADA

Modesta Auca Choque (17), que contribuyó a identificar a los presuntos autores de los cuatro policías muertos, dijo en una entrevista: “Me amenazaron con hundir a mis cuñados. Me prometieron trabajo en la Gobernación de Potosí. No vi como mataron a los policías, me explicaron qué decir”.