Marchan en Santa Cruz para respaldar a periodista por amenaza de Romero

En la ciudad de Santa Cruz se llevó adelante una marcha denominada "Todos somos Guider" en la que decenas de personas y varias instituciones brindaron su respaldo al periodista, Guider Arancibia, que denunció al ministro de Gobierno, Carlos Romero, por arremeter contra su trabajo.

De la protesta formó parte la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz (Fsutpsc) y el Colegio de Profesionales en esta ciudad.

También participaron estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGR), quienes pidieron respeto a la libertad de expresión y al ejercicio de la prensa.

Arancibia denunció que el 6 de mayo recibió una llamada de Romero, quien amenazó con “hacer caer las mentiras” del reportero.

El ministro se refirió a la nota que reveló la declaración del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz Gonzalo Medina, donde se detalla que la permanencia de éste como cabeza de la dependencia policial, obedecía a una decisión política que le fue transmitida por Romero.

La autoridad de Gobierno también dijo que sabe que los periodistas tienen fotos de Montenegro en sus celulares y que no se hacen públicas.

“Yo sé que la tarea de ustedes es echarme basura. A ustedes no les interesa el narcotráfico, la delincuencia no les interesa para nada, no les interesa Montenegro, no mientras puedan hacer daño al Ministro de Gobierno, es su único interés”, dijo Romero en la conversación telefónica que fue difundida por Arancibia.

El periodista negó que su trabajo esté orientado a desprestigiar a Romero y argumentó que la nota publicada tiene como respaldo el acta de la audiencia cautelar de Medina, realizada el 24 de abril.

Romero dijo conocer una fotografía en la que un periodista de El Deber se encuentra junto a Montenegro en un acto de la Felcc.