Oposición celebra retiro de candidatura de Rodríguez a CIDH

Bolivia determinó retirar la candidatura del expresidente y actual agente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta decisión fue celebrada por activistas de derechos humanos y por la oposición.

La información fue confirmada por el exmandatario en contacto con Los Tiempos, al tiempo de sostener que se trata de una decisión personal que trasmitió al Ejecutivo hace días.

El pasado mes de enero, la administración de Evo Morales postuló al también embajador de Bolivia ante los Países Bajos para que integre la CIDH.

“Efectivamente, el Estado transmitió a la Secretaria de la OEA la declinación de mi candidatura a la CIDH. Fue una decisión personal asumida hace ya varios días atrás por razones prácticas que limitaron mi participación en el proceso”, informó Rodríguez.

El candidato presidencial por la alianza Bolivia Dijo No, Óscar Ortiz, en su cuenta de Twitter, sugirió que el Gobierno tomó esa decisión “ante la comprobación de que no tendría los votos suficientes porque muchos países objetaban que un embajador, representante de Evo ante Holanda, no garantizaba imparcialidad para la CIDH”.

El candidato de MNR, Virginio Lema, dijo que Rodríguez no era la persona adecuada por lo que retirar su candidatura fue una decisión correcta.

A su vez, el candidato de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, dijo que era una decisión previsible y celebró el retiro de la postulación.

AGENTE NO OPINA DEL 21F, PERO SÍ DEL MAS

Eduardo Rodríguez Veltzé fue criticado por la oposición porque no quiso referirse al 21F, sin embargo, calificó el pasado lunes de “extraordinaria” la concentración de personas en el lanzamiento de la campaña del MAS en Chimoré e instó a que exista “tolerancia” frente a lo dicho por Luis Almagro, secretario de la OEA.

Rodríguez debía competir en la CIDH con otros cuatro postulantes: Esmeralda Arosemena de Troitiño de Panamá, Margaret May Macaulay de Jamaica, Edgar Stuardo Rolón Orellana de Guatemala y Alfredo Mauricio Vítolo de Argentina.

Las elecciones se realizarán en junio en Colombia.

APDHB: RODRÍGUEZ NO TIENE VISIÓN DE DDHH

REDACCIÓN CENTRAL

El retiro de la postulación del expresidente, embajador del país en Holanda y delegado ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue calificado de acertado por la Asamblea

Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), toda vez que carece de una posición sobre la defensa de los derechos humanos en Bolivia, además de mostrar un apego al partido gobernante, refieren activistas y asambleístas nacionales.

La presidenta de la Asamblea Apdhb, Amparo Carvajal, señaló que la institución cuestionó esa candidatura desde un inicio. “Son pocas y casi nulas las participaciones que tuvo el expresidente en hechos relacionados con vulneraciones a derechos humanos en el país”, dijo.

El pasado mes de abril, el agente de Bolivia ante CIJ, evitó pronunciarse de forma pública sobre los resultados del referendo del 21F de 2016, como fue requerido por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

“Entiendo que el asunto sobre el que se me solicita un pronunciamiento ha sido sometido ante la CIDH y debe seguir un procedimiento reglado que se encuentra en curso (...) No siendo parte peticionante en el caso, por mi condición de candidato a la CIDH y por respeto al criterio independiente de la comisión, me abstengo de formular una opinión pública”, refirió en una carta enviada a la Apdhb.