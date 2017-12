Ronaldo revela que una caricatura inspiró su famoso corte en 2002

El exjugador de Brasil, Ronaldo Nazário, reveló qué inspiró el famoso corte de cabello que llevó durante el Mundial Corea y Japón 2002.

Según la entrevista de Deporte Intercativo, el exfutbolista imitó el corte de pelo de Cascão, uno de los peronajes de dibujos animados más famosos de la televisión brasileña

"Cada vez que miraba a un niño con ese corte me quedaba desesperado. No era eso lo que quería, no lo hice influenciar a los niños de esta manera", explicó el brasilero.

En esa cita mundial, Ronaldo marcó ocho goles y se convirtió en un ícono en su país natal y miles de niños copiaron su look. Incluso Neymar admitió haber llevado el corte de cabello durante su infancia.