La razón por la que los atletas de Pyeongchang festejan como Bolt

En los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran este año en Pyeongchang, varios deportistas celebraron sus victorias al estilo del exatleta Usain Bolt.

El jamaiquino inició una campaña en las redes sociales, invitando a los medallistas a imitar su reconocida celebración.

"Los invito a celebrar su próxima victoria a mi manera. Publíquenlo, etiquétenme y les enviaré un gran regalo, donde esté permitido, claro", escribió en su cuenta de Twitter.

Hey winter athletes, the big moment is now very close!!! I dare you to celebrate your #NextVictory my way :) Post it, tag me and I will send you a great gift, where allowed of course! pic.twitter.com/BQ1Qqse2yw — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 7 de febrero de 2018

El regalo consiste en una botella de champagne para acompañar el triunfo de los jugadores. Hasta el momento varios atletas tienen asegurado el presente.

Yes I did! @TeamNLtweets @Ireenw @kjeldnuis congrats for your gold medals! You are speed legends on ice! I admire you for that. You definitely deserve a bottle of champagne to celebrate!! pic.twitter.com/i9YOS8jZkh — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 13 de febrero de 2018