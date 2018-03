Niña boliviana a del Potro: "Entrenaré duro para un día entregarte mis muñequeras"

Cristina Cotari

Con voz entrecortada y todavía con nervios, Shadia Manzur habló con Los Tiempos, desde Washington, sobre la experiencia "inolvidable e increíble" que vivió el miércoles pasado con el tenista argentino Juan Martín del Potro, quien interrumpió su entrenamiento en Miami para obsequiarle sus muñequeras y darle un fuerte abrazo.

“Es lo mejor que me ha pasado en la vida”, dijo Shadia, quien ahora sueña con jugar como el tenista para un día poder regalarle sus muñequeras.

La niña comentó que admira a del Potro por su carisma y por el “espectacular trabajo” que hace en la cancha.

La pequeña es una persona alegre y perseverante que ganó el campeonato nacional de tenis sub 10 cancha verde en La Paz en 2017, de acuerdo a su madre, María Renee Iriarte Thorsen.

¿Desde cuándo te gusta el tenis?

Desde mis cinco años, es un deporte que me gusta mucho porque creo que es todo un reto. De hecho, yo practico este deporte. Voy a Country Club de Cochabamba, ahí todos somos una familia, es hermoso ese lugar porque nos apoyamos entre todos. De lunes a sábado, después de la escuela, tengo clases particulares con mi entrenador, Jonathan Patiño. En las vacaciones entreno en las mañanas y en la tarde porque tengo más tiempo.

Hace días el tenista Juan Martín del Potro tuvo un lindo gesto contigo cuéntanos, ¿qué pasó?

Ese día fue el mejor día de mi vida. Me acerqué y le dije todo lo que siento. Él se acercó me dio un abrazo y me regaló las muñequeras. Recuerdo que ese día me levanté temprano porque ya llevaba dos días esperando verlo. Me fui como a las 9:00 de la mañana a la cancha 4 porque me dijeron que iba a entrenar ahí. Estaba tan alegre y emocionada que a cada rato preguntaba: ¿Dónde está?, ¿ya viene?. Me respondieron que vendría a entrenar a las 15:00 así que me quede a esperar. Cuando llegó vi que todos se acercaban así que para que me haga caso me puse a llorar y gritar de la emoción: Tú eres el mejor jugador de mi vida. Siempre cuando juego tenis pienso en ti. Eres el mejor.

¿Y luego qué pasó?

Él saltó la barda (protector que separa el público de los jugadores) y me dio un abrazo y las muñequeras. Me sentí alegre y emocionada. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida.

¿Desde cuándo admiras a Del Potro?

Desde que empecé a jugar tenis lo admiro. Me gusta mucho su carisma y su trabajo es espectacular.

¿Qué harás al retornar a Bolivia?

Vuelvo a Bolivia el 2 de abril y voy a entrenar duro para llegar como él está. Espero llegar lejos para un día darle yo mis muñequeras a él.

¿Admiras a algún tenista boliviano?

Sí, a Hugo Dellien y Mauricio Doria Medina, él fue mi entrenador.

Si tuvieras la oportunidad de pedirles algo a las autoridades de Bolivia, ¿qué sería?

Pues que apoyen a los tenistas para que un día seamos como del Potro.

Al concluir la entrevista, su madre contó que la pasión por el tenis es algo que Shadia comparte con sus otros dos hermanos Raphaela y Sami.

Consultada sobre la hazaña de su primogénita, María Renee, aseguró que se sorprendieron y que esto deja claro que “es una niña de mucha garra” con futuro brillante por delante.