Egipcios muestran su molestia con Ramos tras la lesión de Salah

EL CAIRO|

En los cafés de El Cairo, donde los aficionados se habían reunido ayer por la noche, como a través de las redes sociales, la furia estalló y los insultos se centraron en Sergio Ramos, que se fue al suelo con la estrella egipcia en la jugada que originó la lesión.

Después de la acción con el defensa del Real Madrid, Salah, lesionado en el hombro, abandonó el césped del estadio de Kiev entre lágrimas a la media hora de juego.

Todas las esperanzas de los egipcios se centran en él para la primera Copa del Mundo en la que los Faraones participarán desde hace 28 años. La lesión del atacante es un golpe realmente duro, incluso una tragedia nacional.

Sin él, las posibilidades de Egipto en la Copa del Mundo son "casi inexistentes", dijo Karim Said, editor jefe del medio digital Yalla Kora, especializado en fútbol. "El ataque (del equipo) se basa esencialmente en Salah", explica el analista.

"Perdimos a un jugador importante y Egipto puede haber perdido a un jugador importante para la Copa del Mundo", lamentó el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, después de la final del sábado en la que los Reds cayeron 3-1 ante el Real Madrid.

"Tipo sucio", gritaba sin parar un aficionados furioso, en medio de otros insultos y ahogado en una multitud de espectadores en estado de shock. Algunas personas rompieron a llorar cuando vieron que su héroe nacional, desolado, abandonó el césped.

El mejor jugador de África y de la Premier League, Mohamed Salah, cuya imagen es omnipresente por las calles de su país, se ha convertido este año en una fuente de orgullo en Egipto y el mundo árabe.

El domingo por la mañana, el periódico egipcio El-Watan expresaba su confianza en Dios para lidiar con el destino de Ramos.

"Nos vengaremos", "sucio" y otros insultos aún más violentos fueron transmitidos por anónimos en las redes sociales, pero también por analistas deportivos.

Las cuentas de Facebook y Twitter de Ramos se llenaron de comentarios violentos de admiradores egipcios e internacionales en árabe, inglés o español.

Incluso se lanzó una petición en la plataforma de exchange.org, solicitando a FIFA y UEFA que castiguen a Ramos por "lastimar intencionadamente a Mohamed Salah". La petición ha recogido más de 80.000 firmas.

"Sobre todo, somos compañeros", dijo Ramos en su cuenta de Twitter, lamentando que el fútbol muestre "a veces su lado negativo".

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 27 de mayo de 2018