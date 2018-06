Euforia de peruanos por Paolo Guerrero y el Mundial llena las redes sociales

Hinchas peruanos salieron a festejar hoy por las calles de su país, la decisión del tribunal de justicia deportiva que permite al goleador Paolo Guerrero, jugar el Mundial de Rusia.

Hoy, la Federación Peruana de Fútbol replicó el comunicado que difundió Guerrero festejando esta decisión.

“Yo me uno a mi Selección y junto a mis compañeros, me comprometo a dar el mayor de mis esfuerzos para darle nuevas y mayores alegrías a mi país. Ya no hay límites. Ya no hay sueños imposibles, porque está demostrado que cuando los peruanos nos unimos, todo es posible”, expresó Guerrero.

La Federación Peruana de Fútbol comparte con alegría el comunicado de nuestro jugador Paolo Guerrero sobre la decisión del Tribunal Federal Suizo. ¡Felicidades Paolo! pic.twitter.com/cycKpdTjVI — FPF (@TuFPF) 31 de mayo de 2018

Su publicación se llenó de mensajes de aliento de hinchas peruanos que no pudieron contener su alegría.

La prensa internacional también se sumó a los festejos y mensajes de apoyo a Paolo, como el periodista deportivo de Fox Sport, Martin Liberman, que publicó en su cuenta de Twitter:

También a través de su cuenta de facebook la Policía Nacional del Perú, mostró una imagen de felicitación para el "depredador" por sumarse al trabajo de su Selección.

Pero el anuncio de anulación de la sanción en contra de Gerrero, no solo son mensajes de apoyo y felicitación, la publicidad peruana no quiso quedarse al margen y también tomó la noticia para promocionar sus productos y al mismo tiempo expresar el apoyo a su delantero.