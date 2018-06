Robbie Williams actuará en la inauguración del Mundial de Rusia

LONDRES |

El cantante británico Robbie Williams actuará en la ceremonia de inauguración del Mundial de fútbol, el jueves en Moscú, con lo que cumplirá "un sueño de infancia", afirmó hoy.

El exintegrante del grupo Take That, gran aficionado al fútbol, está "muy contento e impaciente por volver a Rusia para esta actuación única".

Robbie Williams, Aida Garifullina y Ronaldo

serán los protagonistas de la ceremonia inaugural

de #Rusia2018 ¡La Copa Mundial empieza este jueves! Más info https://t.co/MYlDAkqmm4 pic.twitter.com/LORvwiuKSh — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) 11 de junio de 2018

"He hecho muchas cosas en mi carrera y estar en la apertura del Mundial de la FIFA ante 80.000 aficionados al fútbol en el estadio y millones en todo el mundo es un sueño de infancia que hago realidad", declaró en un comunicado el intérprete de éxitos como "Angels', "She's the One" o "It's Only Us", prometiendo "un espectáculo inolvidable".

Robbie Williams sacó en 2016 el single "Party Like a Russian" (Festeja como un Ruso), que provocó críticas en Rusia por la difusión de estereotipos sobre el país.

En marzo de 2017, había propuesto en tono de broma representar a Rusia en el Festival de Eurovisión que iba a celebrarse en Kiev y en el que finalmente los rusos no participaron por el veto de los ucranianos a la cantante que habían seleccionado, Yulia Samoylova.

En el escenario en el césped de Moscú estará también la soprano rusa Aida Garifullina, "una de las voces jóvenes más aclamadas de Rusia", que representará al país anfitrión, indicó la FIFA en su comunicado.

"Nunca imaginé que podría participar en una fiesta así", declaró Aida Garifullina.

También estará presente en el acto de inauguración el exfutbolista brasileño Ronaldo.

La ceremonia tendrá lugar media hora antes del inicio del primer partido del torneo, el Rusia-Arabia Saudita del jueves a las 11:00 (hora boliviana).

"El partido de apertura siempre es muy simbólico. Es el instante en el que te das cuenta del gran momento que, seas jugador o hincha, esperas desde hace cuatro años y que finalmente ha llegado", comentó en el mismo comunicado Ronaldo, dos veces ganador del Mundial, en 1994 y 2002.

"Es un momento emotivo también para los anfitriones. Después de tanto trabajo, de repente todo el mundo está en tu casa para celebrar su amor al fútbol. Sentí eso en Brasil hace cuatro años y ahora estoy feliz por poder compartir este entusiasmo con los rusos", añadió.