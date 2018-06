El segundo pelotón es de cuidado

Los clásicos como Alemania, Brasil, Argentina, Francia y España se intuyen favoritos a liderar la escapada por el Mundial de Rusia, pero no hay que descartar alguna sorpresa del pelotón de perseguidores, entre los que pisan fuerte selecciones tan dispares como Inglaterra, Uruguay, Portugal o Bélgica.

Uruguay, aspirante

Primera campeona del mundo en 1930, aspirante a organizar el Mundial de nuevo en el centenario, Uruguay tiene ansia de título, sin duda alentada por las contrastadas prestaciones de una generación que abanderan sus dos prolijos goleadores: Luis Suárez y Edinson Cavani. De la mano del veterano Óscar Washington Tabarez, los charrúas parecen alcanzar en plenitud la cita mundialista, tras su sonado cuarto lugar en 2010 y la frustración de 2014, que acabó prematuramente en octavos de final, luego del célebre mordisco de Suárez al italiano Giorgio Chiellini. El barcelonista, sancionado entonces con ocho meses de inactividad, deberá controlar sus impulsos en Rusia, donde los pujantes Matías Vecino y Rodrigo Betancur aspiran a doctorarse en dotes organizativas, mientras la línea defensiva que forman Diego Godín y José María Giménez espera confirmarse como una de las más solventes del torneo.

¿Última chance para Cristiano?

La conquista de la última Eurocopa en Francia acarrea ampliadas expectativas para Portugal en el Mundial, asignatura pendiente del astro Cristiano Ronaldo, quien no ha logrado pasar de los octavos en sus dos últimas participaciones y, a sus 33 años, podría encarar su última oportunidad al frente del combinado nacional.

El Grupo B, junto a los vecinos Marruecos y España, se prevé rocoso, y el técnico Fernando Santos necesitará que hombres como Bernardo Silva o Gonzalo Guedes rayen a un nivel parecido al exhibido en sus clubes respectivos, Manchester City y Valencia.

Jóvenes al poder en Inglaterra

A Gareth Southgate no le tembló el pulso a la hora de prescindir de veteranos como Wayne Rooney, Joe Hart o Jack Wilshere por la simple razón que los jóvenes que vienen de atrás empujan fuerte. Pocas selecciones como Inglaterra lucen actualmente una quinta más prometedora que la que encabezan la dupla de mediocampistas del Tottenham, Eric Dier y Delle Alli, además del habilidoso delantero del Manchester United, Marcus Rashford, quien formará pareja con un goleador de raza como Harry Kane.

Inquieta en cambio el arco que desocupó Hart, así como la defensa, histórico talón de Aquiles de los 'Tres Leones', campeones por única vez en 1966, en calidad de anfitriones.

Bélgica impone... sobre el papel

Sobre el papel, los "'Diablo Rojos" tienen un plantel envidiable, con solidez en todas sus líneas y talento a rebosar. La tarea para el novel técnico español Roberto Martínez; sin embargo, se presenta hercúlea, pues la sensación de decepción que provocó la eliminación de Bélgica en cuartos de la pasada Eurocopa es profunda y las nuevas expectativas generadas, altas.

Emparejada con Inglaterra en el Grupo B, la esperanza de Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Yannick Carrasco, Romelu Lukaku y compañía es repetir al menos las semifinales de la recordada generación de 1986.

GESTO SOLIDARIO DE ALEXANDER-ARNOLD

Un aficionado inglés le "recriminó" al lateral internacional inglés del Liverpool Trent Alexander-Arnold el tamaño demasiado largo de su doble apellido ya que al ir a comprar la camiseta de la selección de Inglaterra le cobraban una libra por cada una de las letras que serigrafiara en su espalda y le proponía que en lugar del doble apellido, Alexander-Arnold, se pusiera su nombre, Trent. De este modo y observando el precio en la página oficial del patrocinador inglés la camiseta le valdría aproximadamente 158€.

El futbolista sin pensárselo le contestó pidiéndole sus datos personales por mensaje privado para mandarle una de las suyas. Y es que el fútbol es maravilloso.

BÉLGICA LLEGA LANZADA AL MUNDIAL

Bélgica confirmó ayer su poderío y desnudó las carencias de Costa Rica, a la que goleó por 4-1 en el último partido amistoso de ambos combinados de cara al Mundial de Rusia-2018, disputado en el estadio Rey Balduino, en Bruselas.

Bryan Ruiz abrió el marcador para Costa Rica al minuto 24 al rematar de fuera del área un balón rechazado por la defensa belga.

Bélgica igualó siete minutos después por intermedio de Driers Martins al rematar en la boca del arco un servicio de Eden Hazard, mientras Romelu Lukaku le dio la ventaja al 41 y aumentó de cabeza al 50.

Michy Batshuayi completó la goleada al 64, al recibir un centro de Lukaku.

"La mentalidad nuestra es que no sea un obstáculo el primer partido (con Egipto), que podamos ganarlo y enfrentar los otros partidos con la tranquilidad que no tuvimos en Brasil. Por más que no sean países muy conocidos a nivel mundial del fútbol, son selecciones muy duras, con jugadores muy importantes". José María Giménez. Defensor uruguayo