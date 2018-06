Políticos y figuras de la TV cuentan cómo disfrutarán el Mundial

COCHABAMBA |

A horas de la inauguración del Mundial Rusia 2018, artistas, presentadores de televisión y políticos cochabambinos se alistan para vivir la efervescencia de la máxima fiesta de fútbol con amigos y familiares.

Conscientes de que Bolivia no participará del certamen, los famosos ya tienen a sus jugadores y selecciones favoritas. La mayoría optó por apoyar a equipos y astros sudamericanos como Lionel Messi y Neymar.

Estefanía Senzano, Miss Cochabamba 2016, señaló que palpitará con su familia y su pareja los partidos. “Como en la anterior versión apoyaré a los hermanos argentinos. La razón Lionel Messi, siento que es el mejor jugador del mundo por eso estaré enviando las mejores vibras para Argentina”.

Similar elección hizo el actor del film "También la lluvia", Juanky Cossio, quien también se inclina por la Selección argentina porque vivió muchos años en país vecino, donde ya tuvo la oportunidad de alentar a los jugadores con varias amistades.

“El pueblo argentino vive este mundial de forma muy apasionada. Argentina peleó mucho para estar donde está. Merece sumar victorias”, comentó.

En tanto que el concejal Edwin Jiménez tiene una forma diferente de disfrutar el fútbol. “Tengo una cábala cuando veo futbol. Entro a mi cuarto y cierro las puertas para que nadie me moleste. No me gusta salir con amigos porque creo que se pierde la emoción”, aseguró.

La cohesión del equipo de Brasil en los últimos partidos y la dinámica de los jugadores hicieron que la presentadora de Red Uno, Marcela Gonzales y el presidente del Concejo Municipal de Cercado Iván Tellería apuesten por este equipo.

“Como los partidos serán en buenos horarios los veré en casa. Pero los fines de semana con amigas porque verlo sola es aburrido. Hay que ver en compañía para divertirse, gritar y emocionarse”, mencionó.

Por su parte, Tellería afirmó que apreciar los compromisos con la familia y los sobrinos es importante porque reafirma la unión familiar. “Yo creo que los bolivianos tenemos más inclinación por los equipos latinoamericanos porque compartimos varios elementos culturales. Brasil y Perú son las selecciones que alentaré”, complementó.

La concejal Rocio Molina dijo que compartirá la fiesta mundialista con la familia porque esos momentos sólo se dan cada cuatro años por lo que deben aprovecharse al máximo.

“Personalmente esa experiencia la comparto con mi hijo, hija, esposo y mis padres. Tenemos varias selecciones, una de mis preferidas es Camerún, la otra está relacionada a Latinoamérica y son Brasil y Argentina”, concluyó.