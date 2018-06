Maradona critica elección de EEUU, Canada y México para el Mundial de 2026

BUENOS AIRES |

El exjugador argentino Diego Maradona, criticó hoy la atribución del Mundial de fútbol de 2026 a la candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá y México, durante un programa de la cadena de televisión Telesur en el que es protagonista.

"No me gusta. No hay pasión", señaló. De cara al primer Mundial con 48 selecciones, que por primera vez será albergado por tres países, los integrantes de Norteamérica, que vencieron en la votación ayer a Marruecos.

"Los canadienses serán buenos esquiadores, los americanos quisieron hacer 4 tiempos de 25 minutos para la publicidad, 100 minutos teníamos que jugar", prosiguió Maradona.

"El que sale ganando es Mexico" ironizó Maradona, "cuando Mexico no lo merece. Mexico gana dos partidos (en un Mundial). Lo hemos visto en Alemania, en Brasil, y fuera, Aeromexico".