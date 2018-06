Polémico gesto de Robbie Williams en la inauguración del Mundial

A sólo minutos de actuar en la ceremonia de apertura del Mundial Rusia 2018, el cantautor británico Robbie Williams fue blanco de críticas en las redes sociales por el gesto que realizó con sus manos.

La polémica llegó casi al final de su actuación. El artista enseño el dedo medio, en señal obscena, delante del público asistente en el estadio de Luzhniki. Cientos de usuarios criticaron el ademán por considerarlo una burla a la competición.

Very classy from Robbie Williams in the #FIFAWorldCup opening ceremony! pic.twitter.com/yvMPMCMhTD

— Nathan Pearce (@nathan_j_pearce) 14 de junio de 2018