Los jóvenes disfrutan de los Fan Fest durante la fiesta futbolera

En Cochabamba, se instalaron diferentes espacios con pantallas gigantes para que los fanáticos del fútbol puedan compartir con los amigos mientras ven los partidos; sin embargo, debido a que los partidos son en horarios laborales, los Fan Fest se llenaron de jóvenes, que disfrutan del Mundial con los amigos.

Uno de los Fan Fest es el que instaló Paceña en el club Azteca, donde además de tener un ambiente futbolero, las mesas y la pantalla gigante están acomodadas en la cancha de césped sintético del club.

El lugar se llenó con jóvenes entre los 18 y 25 años, quienes junto a los amigos alentaron a su selección favorita.

"No hay punto de comparación el poder ver los partidos con los amigos, de eso se trata el Mundial, une gente, familia", comenta Diego Saavedra, que incluso se presentó en el Fan Fest con la polera de España, equipo al que alienta, aunque consciente dice que "estoy casi seguro que la final será Alemania-Brasil, lamentablemente no estará mi España, porque no lo veo muy bien, aunque claro me encantaría que gane España".

Pero en los Fan Fest no se encuentran sólo hombres, sino también existen muchas mujeres que disfrutan del fútbol tanto o más que ellos.

"A quién no le gusta el Mundial, es como que es una epidemia y hasta a las que no les gusta el fútbol o no entienden de fútbol les encanta y se vuelven hinchas de un país", cuenta Natalia Sagárnaga, quien fue al Fan Fest junto a su amiga Pamela Avilés, hincha del Barcelona, que le encanta ver a los jugadores de su club "aunque un poco dispersos" en los equipos del Mundial y más en el seleccionado Español.