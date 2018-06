Neymar recibe duras críticas de la prensa brasileña tras debut ante Suiza

El jugador estrella de la Selección de Brasil, Neymar, recibió en las últimas horas duras críticas por su actuación en el debut de la Verdeamarela frente a Suiza, donde empataron 1-1.

Comentaristas deportivos de diversos medios de comunicación calificaron al jugador de "individualista”, “egoísta” y "auténtico desastre", según los portales Marcas e Infobae.

"Fue egoísta sobre el campo y por eso recibió tantas faltas, pero no creo que fueran a por él. El problema es que Neymar se olvidó de jugar en equipo y retuvo la pelota", dijo el exjugador de fútbol y comentarista de la cadena ESPN Brasil, Zé Elias.

En esa misma línea el comentarista Arnaldo Ribeiro indicó que la actuación del astro fue un “auténtico desastre".

"No hizo un partido aceptable y mereció ser sustituido. Brasil tiene un buen equipo y calidad colectiva para salir de los problemas, pero Neymar se empeñó en ganar él solo el partido y lo estropeó. Tiene la excusa de la operación reciente, pero no jugó nada y no produjo nada bueno para el equipo. Habría sido mejor sacar a Douglas Costa, que no sé aún por qué no jugó", agregó.

El periodista deportivo de Fox Sport Brasil, Osvaldo Pascoal, fue más duro al analizar el desempeño del crack y del jugador Douglas Costa.

"Jugando de la manera en la que jugó es un futbolista vulgar", aseveró sobre Neymar. Respecto a Costa señaló "es incomprensible que Tite no le diera ni un solo minuto".

El programa Globoesporte le puso una calificación de 5.5 y siguió en la misma línea: "abusó de las jugadas individuales y estuvo lejos del nivel que mostró en los dos últimos partidos. Sólo apareció al final del partido con un remate de cabeza".

En Estado de Sao Paulo, el columnista Robson Morelli cuestionó la falta de "astucia" de la canarinha. "Vi a un Miranda ingenuo al aceptar aquel empujón por la espalda, leve, mas empujón, sin simular una falta (...). De allí salió el gol suizo del empate".