Asbel Valenzuela responde a las críticas y asegura que se siente fortalecido

El periodista de la Red Uno, Asbel Valenzuela respondió a las críticas y memes de las que fue blanco tras el inicio del Mundial de Rusia 2018 y aseguró sentirse fortalecido.

"Es como si a una persona le diga que no me gusta su forma de vestir, de hablar… ¿Cómo tendría que hablar? No llego a entender. La gente no me conoce, no sabe el timbre de mi voz. La gente que me conoce sabe que soy así. Es muy difícil tratar de complacer a todos”, manifestó en una entrevista con Página Siete.

Aseguró que estas reacciones son "parte del negocio" y que las acepta y corrige porque se debe al público.

Sin embargo el presentador paceño manifestó que las observaciones a su trabajo se hayan convertido en un tema nacional. "Lo que siempre me llamó la atención es la poca madurez de la sociedad. No por la maldad, porque más allá que son posturas intransigentes, sin argumentos, toda esta situación nos desnuda como sociedad inmadura para debatir”.

A pesar de todo, Valenzuela a sus 39 años, 24 de carrera periodística, asegura que logra visualizar los aspectos positivos de este tipo de situaciones.

"Todo esto me fortalece mucho. Cumpliré 24 años en hacer periodismo deportivo. A estas alturas, a mis 39 años, yo comencé a mis 14, no puedo cambiar lo mío. Siempre fui así. Trabajé en ATB, TV Boliviana, PAT, RTP y ahora en Red Uno, donde estoy 12 años, nada es casualidad. (...) Saco situaciones positivas de una situación así”.

Asbel forma parte del equipo de presentadores para la transmisión del Mundial Rusia 2018.