Arce sobre su salida de Bolívar: "Un cierre como no hubiera querido"

El jugador Juan Carlos Arce señaló hoy que las condiciones de su salida del Club Bolívar no son las mejores ni lo que él esperaba.

"Un cierre como no hubiera querido", manifestó a los periodistas paceños en el aeropuerto internacional de El Alto.

"Si ellos no están con las ganas de que siga. Creo que el club y la hinchada es bastante grande para no mancharla con cosas que no valen la pena", manifestó sin dar más detalles.

Arce apuntó que varios clubes se comunicaron con él para formar parte de esos planteles.

El club Bolívar comunicó ayer en sus redes sociales que decidieron no renovar contrato con el jugador.

"Baisa y el Club Bolívar comunican que, ante la finalización del plazo establecido en el contrato, la vinculación del club con el jugador Juan Carlos Arce ha llegado a su fin", señala el comunicado.

"Me voy triste por cómo se dieron las cosas", señaló.