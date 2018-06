Las diez mejores frases del día en Rusia 2018

"Si ellos no están con las ganas de que siga. Creo que el club y la hinchada es bastante grande para no mancharla con cosas que no valen la pena", manifestó sin dar más detalles. Ver más Arce sobre su salida de Bolívar: "Un cierre como no hubiera querido"

El gol de cabeza de Cristiano Ronaldo consolidó el triunfo por la mínima diferencia en el estadio Luzhniki. Ver más Los memes de la victoria de Portugal ante Marruecos

A sus 84 años y durante un año alejado del coliseo José Villazón, Mario Gonzales, más conocido como “Don Mario” Ver más Profundo pesar en el voleibol por el deceso de “Don Mario”