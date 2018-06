Las diez mejores frases del día en Rusia 2018

MOSCÚ |

Hablan los jugadores, entrenadores, aficionados y periodistas. Esta es una selección de las diez mejores frases de hoy en el Mundial de fútbol de Rusia 2018:

- "Lo que piense la gente no va a cambiar el foco de este grupo" (el técnico de Bélgica, el español Roberto Martínez, tras la victoria 5-2 ante Túnez)

- "El grupo de jugadores tiene la misma opinión que todo el país, queremos que Gareca se quede. Sabemos que la decisión será de él, y la respetamos, pero ojalá siga un proceso mundialista más" (el peruano Edison Flores sobre la continuidad del argentino Ricardo Gareca al frente de la selección "inca")

- "Represento una nueva generación que trabaja duro. Somos buenos tácticamente, podemos pertenecer a la lista de entrenadores top a nivel internacional" (el técnico de Senegal, Aliou Cissé, sobre la camada de técnicos a la que pertenece).

- "Todavía era pequeño, pero fueron recuerdos increíbles para mí. El equipo nos llenó a todos de orgullo" (el delantero senegalés Sadio Mané sobre el recuerdo de la actuación de su país en el Mundial de 2002)

- "Uno, esperamos jugar once contra once, que no es poco" (el argentino José Pekerman, técnico de Colombia, que jugó 85 minutos con diez ante Japón por la expulsión de Carlos Sánchez)

- "Esas simulaciones, esos saltitos permanentes. No está bien hacer eso en un Mundial" (el ex jugador uruguayo Diego Lugano sobre el brasileño Neymar durante un acto en la Casa de la Conmebol en Moscú)

- "Tampoco vamos a caerle como que entregó las llaves de la Argentina" (Sergio Goycochea, histórico arquero argentino, sobre el error de Wilfredo Caballero ante Croacia)

- "Hace un año dije ya que es un torneo más para los europeos que para los latinos. Y se está viendo" (el colombiano Hernán "Bolillo" Gómez, técnico de Panamá, sobre lo que va del Mundial)

- "No hay palabras para expresar esto, la realidad supera a los sueños, por eso hay que imaginarse cosas chingonas, hay que seguir así". (el mexicano Javier "Chicharito" Hernández después de que México diera un gran paso a octavos)

- "Esperamos que no nos gane la euforia" (el colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de México).