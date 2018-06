Piqué entrevista a James y a Lewandowski antes de su decisivo choque

Horas antes de que el colombiano James Rodríguez y el polaco Robert Lewandowski se enfrenten hoy con sus respectivas selecciones en el Mundial de Rusia, el español Gerard Piqué compartió en sus redes sociales la charla que mantuvo con los dos astros del Bayern de Múnich en "The Player's Tribune".

Ejerciendo de entrevistador, el polifacético futbolista español habló con James de los primeros recuerdos mundialistas del colombiano y, con su compañero de equipo y rival hoy, de cuál fue el entrenador que más marcó su carrera.

"El primer Mundial, yo tenía siete años, en Francia 98, yo creo que ése es el primero que recuerdo más o menos algo. La final Francia-Brasil, que marca Zizou (Zinedine Zidane) de cabeza", rememora James ante la pregunta de Piqué, quien, entre otros emprendimientos, posee una productora audiovisual.

"También me acuerdo de un gol de (Dennis) Bergkamp contra Argentina, que para así el balón, engancha y le mete así arriba... Es un golazo, increíble", continúa el astro colombiano del Bayern, antes de aludir también a los goles del ex futbolista croata Davor Suker.

En otro video difundido por el portal en el que deportistas de todos los ámbitos cuentan sus historias, Lewandowski, compañero de James en el equipo bávaro y contrincante hoy en la segunda fecha del Grupo H del Mundial, le confiesa a Piqué que Josep Guardiola fue el técnico que más influyó en su trayectoria y quien cambió su mentalidad.

"El entrenador que más me marcó... Pep, porque con él hablaba mucho sobre lo que debía hacer. Él también me preguntaba lo que pensaba de las situaciones desde mi perspectiva, porque él no jugó como delantero", le cuenta la estrella polaca a Piqué, que también fue dirigido por el catalán en el Barcelona y no puede evitar comentar con una sonrisa: "A Pep le encanta hablar".

"A veces me decía: tú eres el mejor y eres mejor que yo en esta posición. Por eso sabía lo que yo pensaba sobre cualquier situación", agrega Lewandowski sobre el preparador que lo llevó a conquistar dos Bundesligas con el Bayern.

Cuestionado por el controvertido central español sobre sus sentimientos cuando viste la camiseta de Polonia, el astro de las "Águilas Blancas" confiesa que es "diferente" a cuando juega para su club y no encuentra las palabras para describirlo.

James y Lewandowski se verán las caras en la noche rusa, en el Arena de Kazán, en un duelo que puede dejar a uno de los fuera del Mundial.

Colombia y Polonia cayeron en su debut en el campeonato y necesitan una victoria para, en la tercera fecha de la primera fase, lograr su clasificación a octavos.

Piqué, mientras, casi aseguró su presencia en la próxima ronda, pues España, con un empate y un triunfo, suma ya cuatro puntos.