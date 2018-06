Conoce los horarios de la tercera jornada del Mundial

Hoy inicia la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.

Algunas selecciones ya tienen su pase asegurado: Rusia, Uruguay, Francia, Croacia, Inglaterra y Bélgica. Pero, ninguna sabe si pasará como primera o segunda de Grupo.

Los conjuntos eliminados, pase lo que pase en la última jornada son: Egipto, Arabia Saudí, Marruecos, Perú, Costa Rica, Túnez, Panamá y Polonia.

A partir de hoy se jugarán los encuentros en horarios simultáneos:

Lunes 25 de junio

10:00 Uruguay Vs. Rusia

10:00 Arabia Saudí Vs. Egipto

14:00 Irán Vs. Portugal

14:00 España Vs. Marruecos

Martes 26 de junio

10:00 Dinamarca Vs. Francia

10:00 Australia Vs. Perú

14:00 Nigeria Vs. Argentina

14:00 Islandia Vs. Croacia

Miércoles 27 de junio

10:00 Corea Vs. Alemania

10:00 México Vs. Suecia

14:00 Serbia Vs. Brasil

14:00 Suiza Vs. Costa Rica

Jueves 28 de junio

10:00 Japón Vs. Polonia

10:00 Senegal Vs. Colombia

14:00 Inglaterra Vs. Bélgica

14:00 Panamá Vs. Túnez

Los octavos de final se jugarán el 30 de junio al 3 de julio y los cuartos de final se disputarán el 6 y 7 de julio. La semifinal el 10 y el 11 de julio.

La disputa por el tercer y cuarto lugar se dará el 14 de julio y la gran final el domingo 15.