Colecta en Kosovo para las multas de Xhaka, Shaqiri y Lichtsteiner

PRISTINA |

Los kosovares intentaban hoy reunir dinero en una colecta para pagar las multas con las que la FIFA castigó ayer a los jugadores suizos Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri y Stephan Lichtsteiner por sus gestos tras los goles en la victoria 2-1 sobre Serbia, el viernes en el Mundial.

Xhaka y Shaqiri, con orígenes kosovares, festejaron sus respectivos goles uniendo sus pulgares imitando con sus manos la forma del águila bicéfala que es el símbolo de unión de las poblaciones albanesas de los Balcanes.

En Serbia, ese gesto se considera desafiante y de fuerte carga política. Belgrado no reconoce la independencia de su antigua provincia de mayoría albanesa.

Lichtsteiner no tiene lazos con Kosovo, pero imitó el gesto en las celebraciones de gol de sus compañeros.

La colecta en Kosovo se organizó en una página web (www.gofundme.com/xhaka-shaqiri-and-lichtsteiner) y había reunido casi 12.000 euros en la mañana de hoy, menos de 24 horas después del lanzamiento de la iniciativa, constató la agencia AFP.

El ministro kosovar de Comercio e Industria, Bajram Hasani, anunció que donaba 1.500 euros, la totalidad de su salario mensual.

"Han sido castigados únicamente porque no han olvidado sus raíces, no han olvidado de dónde vienen", destacó el Ministro, citado por la prensa local.

"El dinero no puede pagar la alegría que Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri nos han aportado celebrando con el signo del águila sus tantos en el Suiza-Serbia", afirmó.

La FIFA castigó con multas de 8.660 euros cada uno a Xhaka y Shaqiri y con 4.330, la mitad, a Lichtsteiner.

Shaqiri nació en 1991 en Kosovo, entonces provincia serbia con mayoría de población albanesa. Abandonó ese lugar con su familia cuando tenía apenas un año de edad.

Xhaka nació en Suiza en 1992 en el seno de una familia kosovar.

Su hermano, Taulant, después de haber jugado con los equipos nacionales suizos hasta la categoría Sub 21, eligió luego defender los colores de Albania.