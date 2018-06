El gato "oráculo" de Rusia 2018 predice la victoria Nigeria sobre Argentina

MOSCÚ |

El gato sordo Aquiles, considerado el sucesor del pulpo Paul en el Mundial de Rusia, pronosticó hoy que la Selección de Nigeria se impondrá a Argentina en un partido en el que ambos combinados juegan sus opciones de clasificar a los octavos de final del torneo.

¡Al gato Aquiles los argentinos no lo quieren ni ver!

Es el gato que busca destronar al pulpo Paul en las predicciones del Mundial de Rusia.

Hasta ahora no falló en ningún resultado... pero acaba de predecir que Argentina no pasa a octavos.

¡Eligió a Nigeria! pic.twitter.com/fraA3QxElw

— TN - Todo Noticias (@todonoticias) 26 de junio de 2018