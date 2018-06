Joven fanático de Messi se suicidó tras la derrota de Argentina ante Croacia

El cuerpo de Dinu Alex, un joven fanático de Lionel Messi, fue hallado el domingo en un río en el estado de Kerala, India, tras desaparecer luego de la derrota de la Selección de Argentina contra Croacia en la segunda jornada de la fase de Grupos del Mundial de Rusia 2018.

Dinu, de origen indio, dejó una carta póstuma en la que lamentaba la derrota de los argentinos.

"Ya no queda nada para mí en este mundo. Me voy. Mi Dios del fútbol me decepcionó. Nadie es responsable por mi muerte", señala la nota encontrada en su residencia, según portales internacionales.

"Ayer (por el jueves 21 de junio día del cotejo), compró una camiseta como la que usó Messi y se sentó para ver el partido. Por la mañana, cuando su madre se levantó a las 4 a.m. para preparar la comida para Alex, vio que la puerta trasera de la cocina estaba abrir e inmediatamente llamó a su esposo. Luego fueron a verificar a Alex y descubrieron que había desaparecido", relató un pariente cercano al diario India Today, y agregó que se llamó a la policía después de eso.

El diario Hindustan Times apunta que Dinu desapareció un día después del partido y en un inicio la familia pensó que era una broma, pero tras perder rastro de él se preocuparon.

La policía empleó perros entrenados y tardaron dos días en hallar el cadáver debido a las intensas lluvias del lugar. Las autoridades aún investigan las circunstancias de la muerte.