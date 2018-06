Las diez mejores frases del día en Rusia 2018

LA PAZ |

Hablan los jugadores, entrenadores, aficionados y periodistas. Esta es una selección de las diez mejores frases de hoy en el Mundial de fútbol de Rusia 2018:

- "El fútbol es un juego simple. Veintidós personas luchan por el balón durante 90 minutos y al final ya no ganan los alemanes. La versión anterior ya es historia" (el legendario exdelantero inglés Gary Lineker en su cuenta de Twitter tras la eliminación de Alemania)

- "Sí, Sophia, es cierto, cuando lo miramos a largo plazo, pero sinceramente, hoy estamos todos muy tristes" (la canciller alemana Angela Merkel le respondió así a una robot humanoide que tras la eliminación germana le recordó los cuatro títulos que tiene la "Mannschaft").

- "Tras este fiasco es necesario revisar todo y revisar todo incluye también a Joachim Löw" (la revista alemana "Kicker" luego de la debacle de la selección ante Corea del Sur).

- "Sé que dije que sólo teníamos un uno por ciento de posibilidades de ganar a Alemania, pero a los chicos les dije que teníamos que luchar hasta final" (el seleccionador surcoreano Taeyong Shin después de la histórica victoria sobre Alemania).

- "Coreano, hermano, ya eres mexicano" (el canto de los hinchas mexicanos frente a la embajada de Corea del Sur tras la victoria de los asiáticos ante Alemania que le dio la clasificación al "Tri").

- "Me deja muy triste el resultado. Obviamente que tengo muchas reflexiones para hacerme" (el colombiano Juan Carlos Osorio, seleccionador de México, más angustiado por la derrota 3-0 ante Suecia que feliz por la clasificación a los octavos de final).

- "Making an unexpected exit? We have Löw fares on Ryan Air (¿Haciendo una salida inesperada? Tenemos tarifas bajas en Ryan Air)" (la aerolínea de bajo costo Ryan Air se burló de la eliminación alemana con un juego de palabras con el apellido del seleccionador germano "Löw" y la palabra "low (bajo en inglés)".

- "Todo el continente africano está detrás nuestro. Es una linda sensación" (el zaguero senegalés Kalidou Koulibaly, después de que se confirmara que su selección es la única del continente que sigue en carrera en el Mundial).

- "No vivimos de expectativas, vivimos de la realidad" (el técnico brasileño Tite, para rechazar el favoritismo que la prensa le adjudica a su equipo).

- "No sé. ¿Mañana qué es? ¿Jueves? Mañana salimos para Costa Rica y allí voy" (el técnico costarricense Oscar Ramírez, que evadió así la respuesta sobre su futuro en la selección 'tica'".