Las diez mejores frases del día en Rusia 2018

MOSCÚ |

Hablan los jugadores, entrenadores, aficionados y periodistas. Esta es una selección de las diez mejores frases de hoy en el Mundial de fútbol de Rusia 2018:

- "LEGANES" (seis hinchas de Senegal asistieron al duelo frente a Colombia con una letra del nombre de su país pintada en el pecho. En el orden correcto se leía SENEGAL, pero el diario "Marca" contacto con ellos para que posarán en otro orden y que se leyera "LEGANES" en referencia al equipo español)

- "Cada vez que voy al ataque voy convencido, me encomiendo a dios y a él le dedico este gol" (Yerry Mina tras marcar el tanto que metió a Colombia en los octavos de final del Mundial)

- "Maravillosa, increíble, fantástica fiesta. Con grandes partidos, una gran organización y un anfitrión hospitalario" (el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la hora de hacer balance de la primera fase del torneo)

- "El hundimiento" (titular del "Frankfurter Allgemeine Zeitung" después de la eliminación de Alemania)

- "Tenemos que tomar decisiones" (Joachim Löw al hablar de su futuro como seleccionador alemán tras la eliminación de la "Mannschaft")

- "Nosotros no pensamos en Alemania. Es una selección que ya está eliminada" (el brasileño Joao Miranda, con una sonrisa, en la madrugada tras la clasificación de Brasil a octavos)

- "Tal vez tenga una relación con el colchón más suave del hotel" (el médico de Brasil, Rodrigo Lasmar, sobre la lesión de espalda que sufrió Marcelo)

- "Desde los treinta años llevo escuchando que estoy viejo" (el futbolista español Andrés Iniesta, de 34 años, en Radio Marca)

- "No atacamos más, ya que decidimos confiar en el otro partido" (el seleccionador japonés, Akira Nishino, sobre los últimos minutos del Japón-Polonia, en el que a los asiáticos les bastaba con perder sólo 1-0 si Colombia ganaba a Senegal)

- "No sé si esta regla es cruel o no, pero yo no puedo pedirles a mis jugadores que salten a la cancha para no recibir amarillas" (el seleccionador de Senegal, Aliou Cissé, después de que su equipo quedara eliminado por haber recibido dos tarjetas amarillas más que Japón en la fase de grupos)