Ingeniero boliviano asegura ser el creador del VAR

El ingeniero boliviano, Fernando Méndez, asegura ser el creador del videoarbitraje (VAR, por sus siglas en inglés), que se usa en el Mundial de Rusia 2018. Manifestó que "plagiaron" su trabajo y busca llegar a un acuerdo económico con la FIFA. Pide también al presidente Evo Morales, que lo ayude con el reconocimiento de su autoría.

"Yo sé (que) con la FIFA vamos a llegar a un arreglo porque no hay discusión desde el 2005 al 2018, mi proyecto está primero. Y vamos a pedirle al hermano presidente, Evo Morales, como futbolero que es él, que a través de Cancillería a través del Estado nos haga prevalecer como autores intelectuales del proyecto que está en el Mundial", aseveró en el programa "Que no me pierda" de Santa Cruz.

Méndez asegura que creó el sistema en 2004 y lo registró un año después en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Sernapi). Además, contó que presentó su proyecto a la Federación de Fútbol Boliviano (FBF).

El ingeniero se presentó ante cámaras con recortes de notas de periódicos del 2005, en los se habla sobre su proyecto de "arbitraje electrónico".

"Esta es la prueba de que nosotros lo hemos hecho el proyecto hace 14 años", aseguró e indicó que también envió su trabajo de manera digital a las diez federaciones que conforman la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Mira la entrevista completa, aquí:

"No digo que me robaron (el sistema VAR). Lo hicieron sin consultarme o por lo menos decir: "muchas gracias sin hacerlo". Es un plagio lo que me hicieron", aseveró.

Sin embargo, no es la única persona que se atribuye la creación del videoarbitraje. El año pasado durante una entrevista del diario AS, Francisco López, un madrileño de 63 años, señaló haber inventado el sistema en 1999 y registrarlo en el Registro General de la Propiedad Intelectual de España bajo el nombre de "El fútbol del Siglo XXI".

La página web de la FIFA señala que la implantación de la tecnología VAR en Rusia está a cargo de la empresa Hawk-Eye y que fue elegida tras "un proceso exhaustivo de licitación, en el que se invitó a los proveedores de tecnología interesados a presentar sus propuestas".

Hawk-Eye trabaja con más de 20 deportes diferentes y cada año cubre 7200 eventos deportivos en más de 65 países.