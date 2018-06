Putin regala entradas del Mundial a dos hinchas argentinos que se perdieron en Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, regaló entradas para el Mundial a dos aficionados de la Selección de Argentina que confundieron los nombres similares de dos ciudades rusas y no llegaron asistir al partido de Argentina Vs. Croacia, el 21 de junio.

El cotejo se desarrolló en la ciudad de Nizhni Novogorod, ubicada a 400 kilómetros al este de Moscú, pero los hinchas fueron a la localidad de Veliki Nóvgorod, que se encuentra al noroeste de la capital de rusa.

Los aficionados recibieron ayuda de los residentes rusos para conseguir un hotel y poder mirar el encuentro por televisión.

La historia de los jóvenes fue replicada en los medios rusos y llegaron a oídos del mandatario de ese país, quien ordenó regalarles boletos para el partido de los dirigidos por Jorge Sampaoli contra Nigeria, según confirmó el portal ruso Gazeta.