Uno de los favoritos al título se marchará hoy a casa

La recuperada ambición de Lionel Messi por lograr su primer gran título de selección presentará hoy a Argentina como un rival peligroso en el duelo de octavos de final con Francia, que llega como una de las candidatas a ganar el Mundial de Rusia 2018.

Superada la amenaza de una eliminación humillante en primera ronda, la selección argentina recuperó el ánimo y espera haber encontrado al fin el equipo que potencie la mejor versión de Messi para dar un salto de calidad y avanzar hacia la conquista de la Copa del Mundo que se le escabulló de las manos en Brasil 2014.

Pero tendrá que lidiar con una selección de grandes individuales, como Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud y Paul Pogba, que además llega invicta y con más días de descanso al decisivo choque por el pase a cuartos de final, donde el ganador se medirá con el vencedor de la llave entre Portugal y Uruguay.

Luego de un fallido inicio en el Grupo D del Mundial, con un empate ante Islandia y una dura derrota por 3-0 con Croacia, el técnico argentino Jorge Sampaoli parece haber hallado el once titular, que podría repetir por primera vez en los 15 partidos a su cargo desde que asumió hace poco más de un año.

En el agónico triunfo por 2-1 sobre Nigeria que le dio la clasificación, Messi despertó del letargo y avisó que está decidido a ir por más.

Lejos de la renovación que intentó impulsar, Sampaoli volverá a apostar en el duelo en el Kazán Arena por un equipo con mayoría de jugadores históricos, los subcampeones en Brasil 2014, quienes trajeron mayor experiencia en medio de la crisis y la zozobra que atravesó la selección desde que llegó a Rusia. La duda, a pocas horas del partido, es si sumar desde el inicio a Cristian Pavón, el joven delantero de Boca Juniors que suma desequilibrio y tiene buena asociación con Messi.

Así, la "Albiceleste" formaría en un 4-4-2 con Franco Armani, ratificado en el arco tras su buen debut frente a Nigeria; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Enzo Pérez, Javier Mascherano, Ever Banega, Ángel Di María; Messi y Gonzalo Higuaín o Pavón.

En tanto, Didier Deschamps volvería a su equipo titular después de darle descanso a seis de sus hombres en la última fecha del Grupo C, en la que sacó un empate sin goles con Dinamarca. Colocaría un sistema 4-2-3-1 con Hugo Lloris; Bejamin Pavard, Raphael Varane, Umtiti, Lucas Hernández; Pogba, N'Golo Kanté; Mbappé, Griezmann, Blaise Matuidi; y Giroud.

Albiceleste con ventaja. Argentina y Francia se enfrentaron sólo dos veces en el Mundial y en ambas oportunidades ganó la sudamericana.

OPINIONES

"La influencia que Ronaldo tenía sobre Brasil y la que Messi tiene sobre Argentina son parecidas; tendremos que tener precauciones. Messi es Messi, un jugador capaz de marcar la diferencia con muy poco. Cuando juega con Argentina, hay diversas soluciones para intentar limitar su influencia. Pero hay que recordar que Argentina no es sólo él, sino también Mascherano, por ejemplo. Francia es un equipo joven, y eso no es una excusa sino la realidad, que no impide hacer todo lo necesario para que las cosas salgan bien mañana". D. Deschamps. DT Francia

"Más allá de que Francia tenga un plan para controlar a Leo, nosotros tenemos un plan para potenciarlo. Va a ser una selección decidida y con mucho corazón. Si tenemos el control del tiempo y los espacios va a ser muy complicado para Francia, si Francia encuentra los espacios para contragolpear va a ser muy complicado para nosotros. Argentina va a jugar con el cuchillo entre los dientes. Sueño con ver una Argentina con mucha pasión, pero con mucho fútbol, si no logramos trasladarlo al fútbol va a ser un partido físico que no nos va a convenir". J. Sampaoli. DT Argentina

"Tenemos que estar a nuestro mejor nivel y sabemos que tenemos un gran rival delante, que cuenta con un futbolista como Messi". Hugo Lloris. Arquero de Francia

"(Messi) Es el que nos diferencia de todos los demás: tener un líder que a toda hora quiere ganar es muy importante". Ever Banega. Volante de Argentina