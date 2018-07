Las diez mejores frases del día en Rusia 2018

MOSCÚ |

Hablan los jugadores, entrenadores, aficionados y periodistas. Esta es una selección de las diez mejores frases de hoy en el Mundial de fútbol de Rusia 2018:

- "Claramente pudimos hacer más. Hemos hecho mal las cosas, hemos enfocado mal nuestras emociones. Sabíamos que era un objetivo difícil, pero no hicimos lo suficiente para estar en cuartos" (el seleccionador suizo Vladimir Petkovic, molesto por la eliminación de su equipo a manos de Suecia).

- "El fútbol es para un colectivo, no para las individualidades. Es un juego de equipo y eso es algo que nunca debemos olvidarlo. Sabemos que somos un buen equipo y por eso hemos llegado hasta aquí" (el seleccionador sueco Janne Andersson, tras la clasificación a los cuartos de final).

- "A todos, muchas gracias por hacerme mejor compañero y mejor futbolista. Ha sido un orgullo poder compartir con todos vosotros todos estos años" (el español Andrés Iniesta se despidió de forma oficial de la selección con una emotiva carta).

- "Por más que diga que es medio uruguayo, es francés. Y no sabe lo que es el sentimiento de un uruguayo" (el uruguayo Luis Suárez cuestionó al francés Antoine Griezmann, que había dicho que siente a Uruguay como su segunda patria).

- "No ayuda mucho para la siguiente ronda porque nos tenemos que recuperar físicamente, pero para la fe de este grupo de jugadores y para las generaciones futuras es muy importante" (el seleccionador inglés, Gareth Southgate, después de que Inglaterra ganara ante Colombia la primera tanda de penales de su historia en un Mundial).

- "Mi decepción sigue siendo enorme, pero ahora querría darle forma a la reconstrucción con toda mi energía" (el alemán Joachim Löw, tras anunciar que continuará en su puesto de seleccionador hasta 2022).

- "Me pone muy mal todo lo que construimos con mucho esfuerzo y destruimos con mucha facilidad" (el legendario Diego Maradona, sobre el actual momento de crisis de la selección argentina).

- "Es más bien triste que utilicen un ambiente festivo y amigable como el Mundial para señalar a un país y continuar estigmatizándolo con un tema que no tiene ninguna relación" (el embajador colombiano Néstor Osorio Londoño al periódico "The Independent", en relación al ofensivo titular que publicó el diario "The Sun" sobre Colombia y la cocaína).

- "Realmente me siento genial. Convertir el último penal fue maravilloso. Esto es fantástico, un gran momento" (el inglés Eric Dier tras anotar el penal que le dio la clasificación a Inglaterra para los cuartos de final).

- "La eliminación es por un penal fallado, porque el partido terminó empatado. Hay un equipo que no pudo vencer en el campo y vence en los penales. Incluso el gol que marca es de penal" (el seleccionador de Colombia, José Pekerman, dolido tras la eliminación de su equipo ante Inglaterra).