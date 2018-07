Iniesta se despide con una emotiva carta

BARCELONA |

El excapitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, se despidió de la Selección española, tras participar en el Mundial de Rusia 2018, con una carta abierta en la que señala que estará "¡Siempre con la ROJA!" y da las gracias a todos los estamentos federativos.

Después de haber dicho adiós a Barcelona hace unos meses, para emprender una aventura en el fútbol japonés, el internacional español afrontaba el Mundial de Suráfrica con todas las expectativas de repetir el éxito de Suráfrica, donde un gol suyo dio a España el único mundial que tiene en su historial.

Lee la carta completa, aquí:

"Hace 14 años que me puse por primera vez la camiseta de nuestra Selección. Tenía 15 años y nunca olvidaré ese momento. Era el sueño de mi vida poder defender los colores de mi país. Es algo muy especial, no solo un sueño, también una gran responsabilidad. Durante todos estos años he intentado ser consciente de lo que significa y de dar lo máximo para que se sintieran orgullosos", señala la carta abierta.

"Ahora es el momento de dar un paso al lado. No ha sido una decisión nada fácil, al contrario, llevo muchos meses pensando en ello. La ilusión y las ganas de continuar son totales, pero siempre he dicho que terminaría haciendo lo mejor para la selección. El futuro es apasionante, con un grupo de jugadores que son increíbles y que a partir de ahora me tendrán como un aficionado más, apoyándolos incondicionalmente. No tengo ninguna duda de que lo que viene por delante será maravilloso y que se cosecharán grandes éxitos. El grupo que hay es impresionante", mifestó el jugador en el comunicado.

Uno de los jugadores más importantes del fútbol español y de la Selección cierra tras el partido de octavos de final contra Rusia, un choque en el que España quedó eliminada en los penaltis, un palmarés extraordinario: dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial (2010).