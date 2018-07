Salidas de Ronaldo y Messi son derrotas para Nike y Adidas

Los grandes ejecutivos de empresas patrocinadoras no necesariamente son apasionados hinchas del fútbol, pero es probable que algunos de ellos perdieran los estribos el pasado sábado cuando tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo salieron del Mundial.

Los dos múltiples ganadores del Balón de Oro no sólo están entre los atletas mejores pagados en el mundo, sino que sus cuentas bancarias también han aumentado considerablemente gracias a sus contratos de patrocinio.

Y en el mundo del fútbol no hay acuerdos más grandes que el "clásico de marcas" entre Adidas y Nike.

Para los dos gigantes de ropa deportiva, el Mundial, sin embargo, no es sólo para vender mercancías.

Es también una gigantesca oportunidad para exponer la marca y, en ese sentido, el rendimiento de los atletas que patrocinan es crucial.

"Una gran parte de la estrategia de marca tanto de Adidas y Nike se centra en la promoción de equipos y jugadores que podría surgir como ganadores del torneo para asociar sus nombres con el éxito, y ganar máxima exposición y mayor crecimiento", explica Amir Somoggi, asesor de mercadeo basado en Sao Paulo, Brasil.

Messi es una figura clave en las cuentas de Adidas y Ronaldo en las de Nike. Y sus respectivas selecciones nacionales, Argentina y Portugal, también tienen contratos de camisetas con las mismas compañías.

Mucha plata

El derbi de la marca tiene todo que ver con grandes montos de dinero.

En 2014, Adidas reportó ventas relacionadas con el fútbol de $us 2.500 millones, impulsadas por una buena actuación en el Mundial de Brasil. En el mismo año, Nike anunció un aumento del 23 por ciento en beneficios netos durante el torneo.

Y el Mundial de Brasil fue la primera vez que Nike venció a Adidas en la competencia de patrocinio.

12 de las 32 selecciones participantes lucieron el logo "swoosh" de Nike, dos más que los equipos con la marca Adidas.

Sin embargo, al final fue el gigante alemán – también un patrocinador oficial del Mundial y responsable de los balones y la mercancía oficial– el que sacó ventaja.

Dos equipos patrocinados por Adidas, Argentina y Alemania, disputaron la final, dando a la compañía su tercer título desde 1998. Y hasta ahora Nike sólo se ha anotado una victoria mundialista con Brasil 2002.

El contrato de Ronaldo

En el Mundial Rusia 2018 han cambiado las cosas. Adidas tiene 12 selecciones contra las 10 de Nike

Sin embargo, en términos individuales los estadounidenses dicen estar en ventaja, señalando que el 60 por ciento de los jugadores han usado botas de Nike.

Según un estudio hecho por el Observatorio Internacional del Fútbol (CIES), 132 de los 200 jugadores más valiosos en Rusia 2018 usan botas de Nike, comparados con los 59 de Adidas.

La lista incluye $1.000 millones de un trato "de por vida" de Nike con el delantero luso Cristiano Ronaldo.

MILLONES DE DÓLARES POR LLEVAR EL LOGO

Tener tu logo sobre la camiseta nacional, tampoco sale barato. Nike habría pagado $us 50 millones a la Federación Francesa de Fútbol por un acuerdo de uniforme hasta 2026 y decenas de millones más a Inglaterra y Brasil. Alemania recibe $us 58 millones al año de Adidas, España $us 47 millones, mientras que Argentina recibe una cifra mucho menor de $us 11 millones.

Y aunque la eliminación de la selección alemana en la primera ronda no fue una buena noticia para Adidas, la compañía quizás tenga algún consuelo en las altas ventas del uniforme alemán.

En el Mundial de 2002, 8,6 millones de camisetas fueron vendidas. Para 2014, el número se había duplicado a 14,2 millones.

EL "CLÁSICO DE LAS MARCAS" CONTINÚA VIGENTE

Los octavos de final en la Copa Mundial de Rusia comenzaron con Brasil, Croacia, Inglaterra, Francia y Portugal vistiendo camisetas Nike, mientras que las selecciones de Argentina, Bélgica, Colombia, Japón, México, Rusia, España y Suecia llevaron Adidas.

Puma –la compañía alemana fundada por la misma familia Dassler responsable de Adidas, y dividida por una agria disputa de años– está representada por Uruguay y Suiza.

Y Dinamarca, patrocinada por la compañía nacional Hummel, era la única excepción.

Pero si bien los patrocinios de equipo controlan la ropa que los atletas visten cuando juegan para sus países, para las zapatillas el trato es distinto.

Y en cuanto a jugadores individuales todavía queda mucho talento en el torneo.

Nike tienes sus esperanzas puestas en el brasileño Neymar, el inglés Harry Kane o el francés Killian Mbappé.

Y aunque las posibilidades de Adidas recibieron un golpe en la fase de grupos con la salida del alemán Mezut Ozil y el egipcio Mohamed Salah, aún tienen al francés Paul Pogba y el uruguayo Luis Suárez, además del brasileño Gabriel Jesús.

Así que, si bien las dos superestrellas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya se fueron a casa, la lucha entre en el "clásico de las marcas" sigue vigente.

Al final del torneo ecuménico se conocerá cuál de las dos compañías se lleva la victoria en el "clásico de las marcas". Todo dependerá del desempeño de los futbolistas en sus respectivas selecciones en lo que resta del certamen.