Campeón de Rusia 2018: de difícil pronóstico para especialistas

El Mundial Rusia 2018 está en su clímax y en fases decisivas. Mañana comenzará la fase de cuartos de final y ocho selecciones se disputan un lugar a semifinales, la penúltima escala a la final. Para los entendidos en la materia deportiva, no hay un candidato firme a quedarse con el cetro mundialista, empero la tradición puede pesar bastante.

"Es muy difícil ver quién puede ser el campeón, ya que los ocho mejores están y todos son parejos. En anteriores mundiales se podía ver a los candidatos, ahora no es así", sostuvo el periodista deportivo Eduardo Arévalo, director del programa Codebol de Cochabamba.

En cuanto a las probabilidades de las selecciones sudamericanas en el campeonato mundial, Arévalo indicó que lo de Brasil y Uruguay no es coincidencia, sino una grata realidad. Lo de Perú y Colombia sorprendió, empero Argentina decepcionó.

Entre tanto, el director del Panamericano Deportivo, Ramiro Sánchez, sostuvo al Número Uno desde Moscú que el Mundial ha deparado muchas sorpresas, empero Brasil es su candidato a conquistar la Copa de la FIFA, considerando que fue de menos a más en el certamen.

"Brasil es el que tiene más argumentos para ganar. Por el lado de los equipos europeos, Francia es el mejor. Ambos pueden medirse en semifinales, pero creo que Brasil sacará a relucir su casta y será campeón", destacó Sánchez.

No obstante, el reconocido periodista paceño apuntó que tampoco se puede descartar a la otra llave de cuartos de final, donde Inglaterra puede ser la sorpresa.

Para Ernesto Moreno, director de deportes de la red Unitel, el campeón saldrá de las llaves entre Uruguay vs Francia y Brasil vs Bélgica, siendo el pronóstico muy difícil sobre quién podría imponerse en la final del 15 de julio en Moscú.

"Si me piden un orden de ganadores, están Brasil, Uruguay, Bélgica y Francia. En esa disposición creo que están los candidatos. De esas llaves de cuartos de final saldrá el campeón, eso está claro. No obstante, está muy compleja la situación", indicó Moreno.

Si bien en los otros emparejamientos Rusia vs Croacia y Suecia vs Inglaterra aparecen como las menos complicadas, Moreno anticipó que no se puede descartar a ninguna de estas cuatro selecciones, ya que son parte de las ocho mejores, pero se mantuvo con la postura de que el campeón saldrá de las primeras dos llaves mencionadas.