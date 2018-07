Las diez mejores frases del día en Rusia 2018

Hablan los jugadores, entrenadores, aficionados y periodistas. Esta es una selección de las diez mejores frases de hoy en el Mundial de fútbol de Rusia 2018:

- "Tenemos una espina en el corazón. Quizás no perdimos por lo que pudo haber hecho el árbitro. Creo que nosotros dimos todo. No quiere decir que perdimos por eso (por decisiones arbitrales), pero sí fue una cadena de decisiones que de alguna manera inclinaron todo a favor de Inglaterra" (el atacante colombiano Radamel Falcao tras la eliminación ante Inglaterra en octavos de final).

- "Es el equipo más sucio contra el que he jugado" (el defensor inglés John Stones sobre el once colombiano al que se enfrentó en octavos de final).

- "Neymar es un jugador habilidoso y para mí no es un actor" (el delantero belga Romelu Lukaku sobre el astro brasileño en vísperas del partido de cuartos de final que ambas selecciones jugarán mañana).

- "Para jugar ante Brasil en un Mundial no se necesita motivación" (el técnico de Bélgica, el español Roberto Martínez, sobre el partido de cuartos ante Brasil que se jugará mañana).

- "Tenemos que jugar sin euforia y sin miedo a perder, manteniendo la cabeza fría" (el técnico brasileño Tite respecto del partido de cuartos de final que Brasil jugará mañana con Bélgica).

- "Humildemente, nosotros no lo consideramos un imposible" (el técnico uruguayo Oscar Tabárez sobre la posibilidad de que Uruguay se consagre campeón mundial).

- "Está claro que Cavani es Cavani. Es un jugador de los mejores del mundo. Ha hecho un comienzo de campeonato buenísimo" (el técnico de Francia Didier Deschamps sobre el delantero uruguayo Edinson Cavani en vísperas del encuentro de cuartos de ambas selecciones).

- "Quien crea que el lanzamiento de Julian Brandt dio en el poste y no fue gol porque vivíamos en un hotel 'cuatro estrellas plus' o nuestro autobús tenía vidrios oscuros, está equivocando las prioridades" (el mánager alemán Oliver Bierhoff al diario "Die Welt" por las críticas al lujoso alojamiento de la selección en Rusia).

- "Todavía no ha nacido. Pero suceda lo que suceda, no me perderé los cuartos de final" (el capitán sueco Andreas Granqvist, quien está a punto de ser padre, sobre el partido de cuartos que Suecia jugará el domingo ante Inglaterra).

- "¿Cuál es la sanción si te pierdes la conferencia de prensa del sábado? ¿Es eso negociable?" (el piloto de Fórmula 1 británico Lewis Hamilton sobre la rueda de prensa posterior a la clasificación que coincidirá con el partido Inglaterra-Colombia que no se quiere perder este sábado).