Diego Maradona y Gianni Infantino: que la sangre no llegue al río

Diego Maradona y la FIFA. Varios libros se escribieron ya sobre esa particular relación, pero la historia siempre esconde un capítulo más. Tras un tiempo de inusual acercamiento, el vínculo entre la leyenda argentina y el ente rector del fútbol estuvo a punto de volver a romperse en Rusia. Pero finalmente la sangre no llegó al río.

Las duras críticas de Maradona al arbitraje del estadounidense Mark Geiger en la victoria de Inglaterra por penales sobre Colombia y la contundente respuesta de la FIFA estuvieron cerca de marcar el fin del idilio entre el argentino y Gianni Infantino, el presidente del ente rector del fútbol. Sin embargo, Maradona se disculpó y, por ahora, las aguas volvieron a calmarse.

Maradona llamó alguna vez "traidor" a Infantino, pero desde que el suizo se hizo con el sillón de mando de la FIFA en febrero de 2016 el "10" estuvo más cerca que nunca del organismo. No sin dificultades, el suizo logró seducir al mito argentino y así se pudo ver a Maradona en cuánto acto de FIFA hubiera por el mundo: la Copa Confederaciones, el sorteo del Mundial Sub 20 en Corea del Sur y de la Copa del Mundo de Rusia, el premio "The Best" en Londres y hasta partidos de fútbol en Zúrich.

Diego Armando Maradona apoyó al príncipe jordano Ali Bin Al Hussein en aquellas elecciones, pero eso quedó en el olvido.

En los últimos tiempos, el argentino se convirtió en el mayor de los "infantinistas" y en uno de los rostros de la presunta nueva FIFA para los jugadores.

Muy diferente a su relación con Joseph Blatter o Joao Havelange, a quienes el exastro argentino llegó a tildar de "corruptos" y "ratas", entre muchas otras cosas.

Pero más allá de las disculpas, lo cierto es que Maradona está generando más de un dolor de cabeza a Infantino durante el Mundial de Rusia. La noche al límite que protagonizó el argentino en el partido que la "albiceleste" ganó a Nigeria en San Petersburgo obligó a la FIFA a aclarar que Maradona había asistido a ese encuentro en carácter personal y no como invitado oficial del organismo del fútbol mundial.

Con ese argumento, rechazó aplicar alguna multa o castigo al exfutbolista argentino, quien continúa como embajador del ente rector del fútbol mundial.

MARADONA ES INCONTROLABLE

Maradona también se encuentra en Rusia en calidad de leyenda de FIFA, aunque los límites son algo difusos. En el partido entre Colombia e Inglaterra, por ejemplo, sí asistió como invitado oficial de FIFA, señalaron desde el rector a DPA, lo cual constituye un agravante para sus comentarios.

La FIFA insiste en que también Maradona debe atenerse a ciertos límites y normas de conducta, aunque en sus oficinas todos lo tienen en claro: el "10" es incontrolable.