Las diez mejores frases del día en Rusia 2018

MOSCÚ |

Hablan los jugadores, entrenadores, aficionados y periodistas. Esta es una selección de las diez mejores frases de hoy en el Mundial de fútbol de Rusia 2018:

- "Puede jugar de 6, de 8, de 9, de 10. Excepto de arquero, puede hacer de todo" (el técnico de Bélgica Roberto Martínez sobre su jugador Kevin de Bruyne en vísperas de la semifinal Bélgica-Francia).

- "No me ha dicho si va a cantar la Marsellesa, pero si lo hace me parecería normal" (el jugador belga Kevin De Bruyne en referencia al exfutbilista francés Thierry Henry, asistente de Bélgica, en el caso de que Francia gane la semifinal ante Bélgica mañana).

- "Es el equipo más completo en todos los aspectos en este torneo" (el portero francés Hugo Lloris sobre Bélgica, rival mañana de su selección en la primera semifinal del Mundial de Rusia).

- "Es una oportunidad única para todo el equipo y para toda Bélgica. No sólo de los últimos dos años, sino de los últimos 10, 15 años" (el técnico belga Roberto Martínez sobre la semifinal que Bélgica disputará este martes con Francia en San Petersburgo).

- "Nosotros éramos una generación dorada, esta es brillante" (el legendario exarquero belga Jean-Marie Pfaff sobre la actual generación de futbolistas belgas que mañana jugará la primera semifinal del Mundial ante Francia).

- "Estamos muy cerca y vamos a dejar en el césped hasta la última gota de sudor para alcanzar nuestro objetivo" (el futbolista croata Mario Mandzukic sobre la semifinal que Croacia jugará el miércoles con Inglaterra en Moscú).

- "Tras la prematura eliminación de Brasil, Francia es para mí el favorito" (el arquero italiano Gianluigi Buffon en su presentación como nuevo fichaje del Paris Saint-Germain).

- "Tenemos wi-fi gratis en muchas partes. Si la gente quiere mirar en silencio su teléfono o su tablet, puede hacerlo" (Richard Lewis, presidente del All England Lawn Tennis Club, sobre la decisión de no cambiar el horario de la final masculina de Wimbledon que se superpondrá con la del Mundial).

- "No estoy sorprendido porque el fútbol en Europa está organizado distinto. Hay más infraestructura, más personal técnico. Estamos trabajando completamente distinto y la diferencia será más grande cada año" (Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, sobre los cuatro semifinalistas europeos del Mundial).

- "Sin lugar a dudas, para mí, del partido entre Francia y Bélgica va a salir el próximo campeón del Mundial de Rusia" (el exarquero paraguayo José Luis Chilavert sobre la semifinal que disputarán Francia y Bélgica mañana).