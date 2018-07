Asbel Valenzuela llama "idiotas" a los que critican por redes sociales

En el último programa mundialista de la Red Uno, el periodista deportivo Asbel Valenzuela, respondió a las críticas que recibió durante la cobertura de Rusia 2018 y aseguró que son "idiotas" los que se "prenden" de las redes sociales.

"Quiero creer que fue un momento de descontrol, porque idiota es el que escribe de alguien porque no tiene nada más que hacer, no tiene otra ocupación y se prende de las redes sociales; pero más idiota sería el que consume, el que comparte, ese es más idiota todavía", dijo en el programa.

El conductor fue blanco de las críticas y comentarios de los usuarios en las redes sociales por su participación durante los relatos de los partidos del Mundial.

A pesar de su molestia, Valenzuela pidió a los televidentes tolerancia y apoyo entre bolivianos para aceptar la diversidad de los otros, "no perdamos el tiempo en estas cosas".

Concluyó: "Hay demasiado cobarde e idiota que tiene tanto tiempo para escribir de otra persona, que no trabaja, no tiene ocupaciones, o quiere sumarse y apretarse de mi mano para que les regalen 'likes' o compartan sus fotos, no sé cuál es la idea".