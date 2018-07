Caso doping: Ocampo habla sobre el medicamento que consumió

SANTA CRUZ |

La atleta Carolina Ocampo admitió esta tarde que dio positivo en la prueba doping realizada durante los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 por administrarse un medicamento para reducir los efectos del "mal de altura" sin receta médica y corre el riesgo de sufrir una sanción.

"Fui a la farmacia, pedí un `sorojchi pill´, porque estaba desesperada, me dolía demasiado la cabeza. Estuvo mal automedicarme, pero no sabía qué hacer con el dolor de cabeza", contó la atleta tarijeña de 19 años que radica en Santa Cruz desde su infancia.

#Atletismo

Ocampo formó parte del equipo boliviano de relevos 4x100 metros que ganó la presea de plata a principios de junio en el valle. La atleta sintió el malestar desde que llegó a Cochabamba, una semana antes de su prueba consumió bio-electro y aspirinas para bajar las molestias.

"Cuando me hicieron el día de la competencia la prueba antidopaje, anuncié lo que había tomado en esos días, pero esto no hace mucho, porque no tengo una receta de un médico de Odesur, no tengo nada, sólo tengo mi palabra y las pruebas que son la pastilla. La muestra en la pastilla dice la sustancia que me encontraron, el porcentaje que tiene, eso fue un malentendido y que se me escapa de las manos", contó Ocampo.

Hace una semana, Ocampo envió una carta al Comité Olímpico Boliviano explicando lo que sucedió de manera detallada, tras conocer el resultado analítico adverso de la muestra de orina, y en esa nota explicó que tomó "sorohchi pill" (laboratorio Delta), medicamento que está compuesto por la sustancia acetazolamide, elemento que pertenece al grupo S5 de diuréticos y agentes enmarcarantes de la lista prohibida por la Agencia Mundial de Antidoping.

"No tengo una respuesta del Comité y de la Federación Internacional, todavía sigo mal, asimilando todo, es muy difícil, tanta alegría y de pronto caer en esto, es complicado, no sé si voy a seguir o no. Es difícil en estos días qué voy a hacer", lamentó Ocampo por el error involuntario que cometió.

La velocista aclaró que en ningún momento de su carrera como deportista recurrió a otro tipo de sustancias prohibidas y como descargo se hizo el lunes 9 de julio un análisis de toxicología de sangre y de orina dando negativo.

Hay otro caso, de un boxeador boliviano que ganó medalla en los Juegos Suramericanos Cochabamba, que también dio positivo. Ocampo fue la única que respondió representando la contraprueba, no así el púgil, cuyo nombre se mantiene en reserva de momento.