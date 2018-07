Macron y la Selección francesa celebran en el Palacio del Elíseo

PARÍS |

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió hoy a la Selección francesa de fútbol campeona del mundo en un ambiente muy distendido en el Palacio del Elíseo.

El mandatario, el entrenador Didier Deschamps y los jugadores cantaron "La Marsellesa", el himno francés, en las escalinatas de la tradicional sede de la presidencia.

"Nunca ocurrió algo así en el Palacio del Elíseo", dijo un comentarista de la cadena BFMTV. En la recepción también participó Brigitte, la esposa de Macron.

El capitán Hugo Lloris llevaba la Copa del Mundo en sus brazos, según se pudo ver en la televisión.

Según BFMTV, unas 3 mil personas estaban invitadas al Palacio del Elíseo. Entre ellos había varios deportistas jóvenes.

Los futbolistas fueron recibidos con júbilo en los jardines del palacio. Entre otros temas, sonaba "We are the Champions".

Macron agradeció al "équipe nationale": "El equipo es bello porque estaba unido", dijo el jefe de Estado.