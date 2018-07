Entrenador de Islandia renuncia para volver a trabajar como dentista

Tras siete años al frente de la Selección de Islandia, Heimir Hallgrímsson, renunció hoy a su cargo para volver a ejercer su profesión de dentista.

“He sido parte de un grupo que ha allanado el camino para las generaciones futuras y que ha logrado tanto por primera vez en la historia de Islandia. Es un privilegio para mí dejar al grupo en la situación en la que se encuentran ahora”, informó el entrenador en un comunicado de prensa.

La noticia de su retiro causó tristeza en miles de fanáticos del fútbol. El director técnico hizo historia al llevar por primera vez al equipo de fútbol de su país al Mundial Rusia 2018.

La información fue confirmada por la Federación Islandesa de Fútbol (KSI) a través de un comunicado en el que menciona que Hallgrímsson finalizó su contrato con el plantel nacional.

The FA of Iceland can now confirm that Heimir Hallgrímsson will not continue as head coach of the Icelandic men´s national team. Hallgrímsson steps down as Iceland coach at his own request after 7 years in the job, having joined in 2011. pic.twitter.com/4Srl1lDdkq

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) 17 de julio de 2018