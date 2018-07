La arenga de Guardiola: "Si tienen que odiarme, ódienme"

El avance de una serie documental del club Manchester City muestra una arenga del entrenador Josep Guardiola tras una derrota.

"Algunos de ustedes juegan mejor cuando están enojados conmigo. Así que, si tienen que odiarme, ódienme. No hay problema. Pero en cada entrenamiento, en cada partido, tienen que estar listos. Sé que tienen calidad, sé que son talentosos, pero para convertirlos en el mejor equipo tienen que aprender a jugar fútbol con coraje", sostiene el DT en el vídeo.

El material titulado "All or Nothing" (Todo o Nada), producido por Amazon, será estrenado el 17 de agosto en la plataforma Amazon Prime Video.

La serie mostrará la campaña del técnico en la temporada 2017-18 y cómo logró conquistar la Premier League 2017-18 y la Copa de la Liga.

Mira el tráiler completo