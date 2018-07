FBF: Salinas rechaza la denuncia de Jimena Antelo

“Pomacusi mandó a su mujer a hacer una acusación temeraria”, sostuvo el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, cuando se enteró de la denuncia de la presentadora Jimena Antelo, a través del matutino El Deber.

Salinas contó que la reunión fue con José Pomacusi, director general del programa “No mentirás”, y no con Antelo. “Fue una reunión diplomática y lo hicimos con Pomacusi, no con ella. Quedamos que en 15 días nos juntaremos a tomar un café”.

El titular de la FBF añadió que “todos conocen cómo me manejo. Porque tengan micrófono no pueden hacer lo que quieran. Reitero, fue una reunión tranquila y no voy a los programas porque tengo mucho trabajo, ya que nos dejaron un gran desorden en la FBF”, dijo ayer Salinas en el estadio Hernando Siles.

El asesor jurídico de la Federación, Gustavo Camacho, fue contactado por El Deber y confirmó que se sostuvo una reunión con Pomacusi, director de “No mentirás”. Dijo que “hay una interpretación maliciosa”, por parte de la denunciante.

“Uno de los motivos de la reunión fue porque se cree que hay un criterio discriminador del programa hacia la dirigencia que tiene tres meses en el cargo y las críticas son más en torno a considerar que debería haber una especie de cambio o ser otro el liderazgo”, explicó el abogado.