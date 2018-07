Marcia Aranibar, la forjadora de talentos

La otrora destacada voleibolista y actualmente entrenadora del club Olimpyc, Marcia Aranibar, está ligada a esta entidad desde hace 39 años (1979) y ha logrado muchos lauros, primero como jugadora y después dirigiendo selecciones cochabambinas y equipos de diferentes categorías, habiendo logrado varios títulos nacionales y departamentales.

El # 1 dialogó con Araníbar para conocer su trayectoria deportiva.

- ¿Cómo incursiona en el club Olympìc?

- Cuando tenía 15 años fui invitada por Ana Ruiz Cáceres (fundadora del club el año 1959) para integrar un equipo dirigido, en ese entonces, por el destacado exdeportista Jaime Doria Medina. Mis primeras compañeras de equipo fueron Julia Gómez, Silvia Muguertegui, Claudia Muguertegui, Emma Elizabeth Villafañe y Leslie Trigo.

Es en esta etapa que Anita, como cariñosamente la seguimos llamando, me propuso que le ayude en el club. Cabe destacar la influencia que tuvo ella en mi vida personal y mi desarrollo como entrenadora. Estoy agradecida por la oportunidad que me dio al inculcarme la pasión por este lindo deporte.

- ¿Dónde empezó a entrenar?

- Las prácticas se desarrollaban en casa de Ana, luego el club empezó a crecer y tuvimos que buscar nuevos predios, en el coliseo de la final Heroínas (San Pedro).

Lo más importante era que los niños y jóvenes eran una familia. Las fiestas de aniversario del club eran fabulosas porque se elegía a la chiquilla Olympic, quien debía destacarse por ser una buena compañera.

Nuestro club fue creciendo más, ya que teníamos varios equipos como Y.M.C.A, Defensores, Cardinals y denominativos de JR.

- ¿Su formación como entrenadora?

- Con la presidenta de la entidad vimos la necesidad de seguir capacitándonos, lo que era muy difícil antes, por lo que Eddy Vilafañe me proporcionaba libros y revistas de la Argentina y así me fui formando.

El club trajo en esa época al entrenador brasileño Guillermo Guimaraes para capacitarnos a todos los que dirigíamos equipos y hasta ahora sigo en constante renovación de conocimientos.

- ¿Cuándo crearon las escuelas?

- Motivados por el entrenador brasileño decidimos crear las escuelas tradicionales de invierno y de verano, de donde surgieron figuras como Silvia Jiménez, Jimena Antezana, Annelisse Quezada y un equipo de varones integrado por Gonzalo Aníbarro, Carlos Antonio Pavisic, Marco Muguertegui, Marcelo Ghetti, Fernando Ghetti, Gonzalo Terrazas; fue una de las muchas generaciones que formé. Después apareció el equipo de Bernardo Pavisic, Bruno Arrázola, Carlos Herbas, Carlos Quiroga, Davor Valverde, Marcelo Valverde y René Barrientos. Otra de las camadas es la conformada por Iván Meruvia y Rolando Ismael.

No recuerdo mucho el año en que conocí a la familia Pavisic.

- ¿Quién dirige ahora el club?

- La conocida jugadora Claudia Pavisic es la que ahora dirige el club, mientras su padre Roberto aporta con ideas revolucionarias y cuando tomó el mando del club tenía a su cargo la piscina del Club Social que la convirtió en centro de entrenamientos, además se construyó un coliseo con el apoyo de jugadores y entrenadores, logrando conformar 46 equipos que militaban en la asociación local de voleibol.

- ¿Por qué retiró el club sus equipos de la asociación?

- El club se retiró de la asociación por un malentendido sobre la participación de jugadores y por eso, junto a Bernardo Pavisic y Pavel Guzmán decidimos entrenar en los predios actuales de la Costanera, en primera instancia en arena y después en las actuales canchas.

- ¿Por qué formó otro club?

- Teniendo en cuenta que habían jugadores en formación tomé la iniciativa de formar Olympic@Golden Club, pero la asociación no nos permitió usar el denominativo de Olympic y quedó como @Golden Club, del que surgieron figuras como Fernanda Maida, Melanie Vargas, Adriana Villarroel, quienes integraron la selección nacional en los últimos Juegos Sudamericanos que se realizaron en esta ciudad, en junio pasado.

Posteriormente, cuando mi club regresó a la asociación, mi equipo se convirtió nuevamente en Olympic desde la temporada 2010.

Después surgió una nueva generación con Tania Ismael, Litzi Guzmán, Jhoanna Balderrama, Fabiola Flores, Adriana Machado, Silvia Camberos, Alejandra Zegarra, sumándose a ésta Claudia Pavisic, Silvia Jiménez, Antonieta Villarroel y Claudia Rivero. En esta etapa surge una nueva forma de entrenamientos no aceptada en un principio por el club, pero nos adaptamos a la evolución de este lindo deporte. Ahora, la nueva generación de varones que estuvieron entrenando conmigo más de siete años son: Javier Carmona, Bernardo Guzmán, Cayo Blanco, Sergio Terrazas, Mateo Nuñez, Pablo Hervas y Danilo Gascón (ambos integrantes de la selección Bolivia en los Juegos Escolares Sudamericanos), Eric Claros, Gerald Matamoros, Fernando Aranda y Renzo Zaconeta.

- ¿Qué viajes ha realizado?

- Realicé muchos viajes y me considero ser una entrenadora feliz por haber aportado en la formación de jugadores, sobre todo como personas.

No es fácil dejar a los jugadores que formé que se vayan a otro club. Muy pocos entienden el sentimiento que tengo, amo estar en las canchas a lado de los niños y jóvenes, viéndolos crecer en todo aspecto, quienes me conocen realmente valoran lo que soy y lo que hago. No es fácil ahora transmitir la pasión por este lindo deporte, porque entrenadores y jugadores ya tienen otros intereses y prioridades.

- ¿Qué equipos entrena actualmente?

- Estoy formando deportistas desde la categoría baby, premini, mini e infantil, tanto en damas como en varones. El equipo de cadetes varones ahora está bajo la conducción del entrenador Juan Cobucci,

- ¿En qué horarios entrena?

- Los lunes y jueves de 16:00 a 20:00; martes y viernes de 16:00 a 22:30 y sábados de 8:00 a 11:00.

También dirijo los fines de semana a equipos del trópico cochabambino.

- ¿Qué selecciones ha dirigido?

- A nivel selecciones cochabambinas, la de mini damas en 2015, en el nacional de Oruro logrando el titulo. En 2016, en Sucre, el de mini varones, obteniendo el primer lugar. La mayoría de las selecciones Cochabamba están integradas por más del 50% de jugadores de nuestra institución.

- ¿Qué torneos organiza internamente?

- Los de vóley de playa en categoría menores, con la colaboración de mis compañeros de trabajo: Daniel Burgos y Arcenio Honor.

- ¿Qué planes futuros tiene?

- Transmitir lo que soy y lo que tengo a generaciones de otros lados, que tienen la necesidad de empoderarse, pertenecer y hacer algo bueno, alejándolos de los vicios actuales.

FICHA PERSONAL

María Marcia Araníbar Severiche

Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1964

Lugar: Cochabamba

Padres: Juan y Graciela

Esposo: Jorge Guzmán

Hijos: Litzi, Jorge, Bernardo y Sofía

Hermanos: Alfredo, Carlos, Mirna y Javier

MARCIA REALIZÓ MUCHOS CURSOS PARA ENTRENADORA

Araníbar realizó muchos cursos para entrenadores, siendo los más importantes los siguientes:

Curso internacional nivel I de voleibol dictado por Celio Cordeiro de Brasil y Alejandro Arconada de Argentina, en 1991.

Segundo Curso Internacional para la metodología y enseñanza de la educación física en 1997.

Curso elemental para entrenadores de voleibol, dictado por el cubano Heriberto Rodríguez Verdura en 1998.

Curso internacional básico de voleibol dictado por el cubano Marco Antonio Tejeda en 1999.

Curso de psicología deportiva por el español Francisco Fuentes, en 1999.

Metodología de la técnica del voleibol con el argentino Eduardo Bellmann, en 2009.

También fue disertante del primer curso de formación para entrenadores y monitores de las escuelas de masificación en 2009.

ARANIBAR TUVO UNA DESTACADA TRAYECTORIA DEPORTIVA

Fue campeona nacional de 100 metros (atletismo en 1983).

También fue integrante de la selección cochabambina de voleibol en 1984.

Conformó el equipo Bolivia de baloncesto en 1984.

Fue integrante del equipo del colegio Loyola en Los Juegos Internacionales escolares realizados en Lima, Perú, cuando ocuparon el tercer puesto.

Conformó en varias ocasiones las selecciones vallunas de voleibol y baloncesto en diferentes categorías, logrando muchos títulos.

Como entrenadora fue campeona varias veces, al igual con los equipos de Olympic a nivel nacional y local.

Con sus planteles participó en campeonatos internacionales realizados en Jujuy, Salta y Villa Carlos Paz, en Argentina, logrando la corona en las categorías premini y mini en damas y varones, con siguiendo también los mismos cetros en la gira por Iquique, Chile y Arequipa Perú en 1980.