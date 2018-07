En una emotiva carta, un niño pide a Lampe que se nacionalice chileno

El portal italiano Tuttosport ilustró hoy su portada con la posibilidad de que el jugador argentino Lionel Messi pase a ser parte del club Inter de Milán bajo el titular: "¿Messi al Inter? Quizá". Ver más ¿Messi se va a Inter de Milán?

Al menos dos personas resultaron heridas hoy cuando desconocidos dispararon desde una camioneta contra hinchas que salían del centro de entrenamientos del club Universidad de Chile tras asistir a una... Ver más Al menos dos heridos tras ataque a tiros contra hinchas de Universidad de Chile

El presidente Evo Morales manifestó su apoyo al futbolista alemán Mesut Özil, quien anunció que deja la Selección de su país en medio de una polémica sobre su ascendencia turca. Ver más Evo apoya a Özil ante "discriminación racial y hostigamiento político"